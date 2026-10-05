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Šiame Lietuvos mieste – nemokamas Free Finga koncertas: štai kur ir kada

2026-10-05 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 10:55
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Pagaliau paaiškėjo, kas taps antruoju jaunimo konferencijos „18KĄ?“ muzikiniu svečiu. Tai – vienas populiariausių jaunosios kartos atlikėjų Free Finga, kuris spalio 17 dieną Vilniuje surengs nemokamą koncertą. Tą pačią dieną į sceną lips ir grupė „Abudu“, tad „18KĄ?“ dalyvių laukia net du koncertai. O tarp jų – visa diena praktinių pranešimų apie tai, ką pravartu žinoti žengiant į savarankišką gyvenimą, ir dar dovanos. Geriausia dalis ta, kad visa tai – nemokamai.

Pagaliau paaiškėjo, kas taps antruoju jaunimo konferencijos „18KĄ?“ muzikiniu svečiu. Tai – vienas populiariausių jaunosios kartos atlikėjų Free Finga, kuris spalio 17 dieną Vilniuje surengs nemokamą koncertą. Tą pačią dieną į sceną lips ir grupė „Abudu“, tad „18KĄ?“ dalyvių laukia net du koncertai. O tarp jų – visa diena praktinių pranešimų apie tai, ką pravartu žinoti žengiant į savarankišką gyvenimą, ir dar dovanos. Geriausia dalis ta, kad visa tai – nemokamai.

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Free Finga sako, kad savarankiško gyvenimo pradžioje natūraliai kyla daug neužtikrintumo, o atsakymų tenka ieškoti ne tik į klausimą, kaip kažką padaryti, bet kartais ir nuo ko pradėti bei, apskritai, ką daryti toliau, rašoma pranešime spaudai.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Free Finga Vilniuje surengė festivalį

„Kai tik pradedi savarankišką gyvenimą, daug dalykų darai pirmą kartą, todėl natūraliai yra nemažai nežinomybės. Tokiu metu labai praverčia galimybė išgirsti žmones, kurie tą etapą jau praėjo – sužinoti, kas jiems padėjo, ką jie būtų darę kitaip ir ką šiandien patartų jaunesniam sau. Todėl labai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie projekto“, – sako Free Finga.

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Prisiminęs save aštuoniolikos, atlikėjas sako, kad tuometiniam sau pirmiausia palinkėtų daugiau pasitikėjimo savo pasirinkimais.

„Jaunesniam sau pasakyčiau mažiau abejoti ir drąsiau eiti pasirinktu keliu. Ypač – nelyginti savęs su kitais. Kai esi jaunas, labai lengva žiūrėti, kur jau yra bendraamžiai, ir pradėti galvoti, kad pats darai per mažai. Bet kiekvienas turime savo tempą ir savo laiką. Todėl svarbiausia judėti pirmyn savu keliu ir pasitikėti, kad anksčiau ar vėliau ateisi ten, kur turi būti“, – sako atlikėjas.

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Jau spalio 17-ąją įvyks „Swedbank“ organizuojama konferencija „18KĄ?“, skirta 16–22 metų jaunuoliams, kuriems pirmieji savarankiško gyvenimo sprendimai jau aktualūs arba netrukus tokiais taps. Konferencija vyks gyvai „Tech Zity Vilnius: Samsung Conference Centre“. Daugiau informacijos apie dalyvavimą ir registracija – www.18ka.lt.

Po muzikinio pasirodymo – pokalbis apie technologijas

Kito muzikinio svečio, grupės „Abudu“, narys Lukas Keraitis konferencijos scenoje pasirodys dviejuose skirtinguose amplua – ir koncertuos, ir kaip technologijų žurnalistas kalbės apie dirbtinį intelektą bei jo pritaikymą kasdienybėje.

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„Kai tau aštuoniolika, klausimas „ką veiksi gyvenime?“ skamba labai rimtai. Norėčiau nuraminti: nemažai atsakymų atsiranda tik pradėjus kažką daryti. Todėl klausk žmonių, kaip viskas veikia, kaip susitvarkyti mokesčius, susitarti dėl atlygio – tokie dalykai užima nemažą suaugusio gyvenimo dalį, nors rinkdamasis profesiją galvoji visai ne apie tai. Siūlyčiau pasidomėti, kaip atrodo paprastas tos profesijos žmogaus antradienis ir pagalvoti, ar norėtum taip leisti savo dienas“, – sako L. Keraitis.

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Apie pinigus – nuo pirmos investicijos iki mokesčių

Pirmosios „18ką?“ konferencijos jaunimui temų tinklelis išties platus. Pranešimus apie asmeninius finansus, mokesčius, investavimą bei skaitmeninį saugumą skaitys gausus būrys „Swedbank“ atstovų – ekonomistas Vytenis Šimkus Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė, vyresnioji ekonomistė Greta Ilekytė, taip pat Informacinės saugos vadovė Žygeda Augonė.

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Konferencijoije taip pat dalyvaus „stand-up“ komikas Evaldas Jasaitis, astrobiologas ir mokslo tinklaraštininkas Aivaras Vilutis, tinklalaidės „Viskas blogai“ vedėjai Mantas Velykis ir Karolina Bieliauskaitė, „Jaunimo linijos“ psichologas Mykolas Kriščiūnas bei sporto kineziterapeutas ir sveikos gyvensenos specialistas Tomas Linksmuolis ir kiti.

Gyvai į „18KĄ?“ atvykę dalyviai taip pat gaus specialios atributikos su smagiomis ir praktinėmis dovanomis, kurios pravers žengiant į savarankiškesnį gyvenimą. Dalyvavimas nemokamas, tačiau dalyvaujantiems gyvai vietų skaičius yra ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Registruokis www.18ka.lt ir susitinkame spalio 17 dieną!

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