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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atšaukiamas Lietuvoje turėjęs įvykti koncertas: grupė pranešė liūdną žinią

2026-10-03 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Grupė „Roughly Human“ pranešė liūdną žinią – atšaukiamas jų koncertas, turėjęs šiandien įvykti Klaipėdoje.

Asociatyvi koncerto nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Grupė „Roughly Human“ pranešė liūdną žinią – atšaukiamas jų koncertas, turėjęs šiandien įvykti Klaipėdoje.

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Grupė turėjo pasirodyti kultūrinėje programoje „Turgaus naktis“.

Liūdna žinia

Apie atšauktą koncertą muzikantai pranešė penktadienį.

 

„Klaipėdos koncertas atšaukiamas.

Dėl kai kurių grupės narių sveikatos, negalėsime rytoj pasirodyti Klaipėdoje, Turgaus Naktyje....

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Ačiū, kas buvote koncertuose Kaune ir Vilniuje

Iki greito“, – skelbiama socialiniame tinkle.

Kaip skelbiama renginio aprašyme, po 14 metų pertraukos „Turgaus naktis“ grįžta į Senąjį Klaipėdos turgų. Spalio 3-iosios vakarą čia susitiks teatras, šokis, muzika, performansai, menas, kūrybinės veiklos ir žmonės, kurie į turgų atsinešė gerokai daugiau nei pirkinių krepšelį.

Daugiau informacijos rasite čia:

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