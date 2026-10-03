Atšaukiamas Lietuvoje turėjęs įvykti koncertas: grupė pranešė liūdną žinią

Grupė turėjo pasirodyti kultūrinėje programoje „Turgaus naktis“.
Liūdna žinia
Apie atšauktą koncertą muzikantai pranešė penktadienį.
„Klaipėdos koncertas atšaukiamas.
Dėl kai kurių grupės narių sveikatos, negalėsime rytoj pasirodyti Klaipėdoje, Turgaus Naktyje....
Pasistengsime atgavus jėgas vis tiek greitu metu pasirodyti Klaipėdoje
Ačiū, kas buvote koncertuose Kaune ir Vilniuje
Iki greito“, – skelbiama socialiniame tinkle.
Kaip skelbiama renginio aprašyme, po 14 metų pertraukos „Turgaus naktis“ grįžta į Senąjį Klaipėdos turgų. Spalio 3-iosios vakarą čia susitiks teatras, šokis, muzika, performansai, menas, kūrybinės veiklos ir žmonės, kurie į turgų atsinešė gerokai daugiau nei pirkinių krepšelį.
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