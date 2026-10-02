Plinta Kristinos Zmailaitės vaizdo įrašas iš koncerto: suspindo elegancija

Vaizdo įrašas buvo paviešintas TikTok platformoje.
Pakerėjo elegancija
Jame galima matyti solistų porą ant scenos atliekančius jautrią, lyriškai skambančią dainą.
Tačiau dėmesį traukė ne tik kūrinio atlikimas, bet ir elegantiškas K. Zmailaitės įvaizdis. Koncertui ji pasirinko ilgą, blizgančią šviesiai mėlynos spalvos suknelę, kuri apnuogino pečius.
Įvaizdį papildė švelniai banguoti plaukai ir išraiškingi auskarai.
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E. Seilius scenoje pasirodė pasirinkęs klasikinį įvaizdį. Atlikėjas vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą, kurį sudarė švarkas, liemenė ir kelnės.
Įvaizdį papildė balti marškiniai bei šviesi kaklaskarė.
K. Zmailaitė ir E. Seilius – gerai žinomi Lietuvos operos solistai, ne vienerius metus kartu žengiantys ne tik per gyvenimą, bet ir į sceną. Sutuoktiniai kartu rengia koncertus, dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose ir pasirodo šalies renginiuose.
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