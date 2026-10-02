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TV3 naujienos > Žmonės

Plinta Kristinos Zmailaitės vaizdo įrašas iš koncerto: suspindo elegancija

2026-10-02 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose buvo paskelbta operos solistės Kristinos Zmailaitės ir jos vyro Edmundo Seiliaus pasirodymo ištrauka. Joje dėmesį traukė ne tik jautrus dainos atlikimas, bet ir itin elegantiškas moters įvaizdis.

Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius BNS Foto
GALERIJA (14)

Socialiniuose tinkluose buvo paskelbta operos solistės Kristinos Zmailaitės ir jos vyro Edmundo Seiliaus pasirodymo ištrauka. Joje dėmesį traukė ne tik jautrus dainos atlikimas, bet ir itin elegantiškas moters įvaizdis.

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Vaizdo įrašas buvo paviešintas TikTok platformoje.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius

Pakerėjo elegancija

Jame galima matyti solistų porą ant scenos atliekančius jautrią, lyriškai skambančią dainą.

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Tačiau dėmesį traukė ne tik kūrinio atlikimas, bet ir elegantiškas K. Zmailaitės įvaizdis. Koncertui ji pasirinko ilgą, blizgančią šviesiai mėlynos spalvos suknelę, kuri apnuogino pečius.

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Įvaizdį papildė švelniai banguoti plaukai ir išraiškingi auskarai.

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E. Seilius scenoje pasirodė pasirinkęs klasikinį įvaizdį. Atlikėjas vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą, kurį sudarė švarkas, liemenė ir kelnės.

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Įvaizdį papildė balti marškiniai bei šviesi kaklaskarė.

K. Zmailaitė ir E. Seilius – gerai žinomi Lietuvos operos solistai, ne vienerius metus kartu žengiantys ne tik per gyvenimą, bet ir į sceną. Sutuoktiniai kartu rengia koncertus, dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose ir pasirodo šalies renginiuose.

 

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