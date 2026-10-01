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TV3 naujienos > Žmonės

Paragavęs lietuviškos sriubos užsienietis nesusivaldė: „Lietuva, rimtai?“

2026-10-01 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Turinio kūrėjas Tariq savo socialiniuose tinkluose ragauja įvairių šalių maistą ir dalijasi savo atviromis įžvalgomis. Šįkart jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame ragauja lietuvišką grybų sriubą.

Tariq (nuotr. stop kadrai)

Turinio kūrėjas Tariq savo socialiniuose tinkluose ragauja įvairių šalių maistą ir dalijasi savo atviromis įžvalgomis. Šįkart jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame ragauja lietuvišką grybų sriubą.

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Juo jis pasidalijo TikTok platformoje.

Pasakė, ką mano

Pasak turinio kūrėjo, šis patiekalas, pirmiausia nustebino savo išvaizda. Su jam būdingu humoru vyras nevengė pajuokauti, tačiau galų gale pripažino, kad sriuba – itin skani.

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Su sekėjais jis kalbėjo:

Lietuva, rimtai? Pirmą kartą ragauju lietuviškos grybų sriubos.

Kas, po galais, čia vyksta? Šitas daiktas atrodo kaip viduramžių boulingo kėglis. Klausykit, aš tikrai už perdirbimą, bet dabar jau kaminus naudojame vietoj dubenėlių?

Jeigu norėčiau nusipirkti paukščio inkstą, eičiau į „dark webą“. Bet neapsigaukite, nes šitas dalykas – tikrai geras.

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Sriuboje pilna tirštų, įdomių miško grybų, kurių skonis toks, lyg juos būtų priskynęs pats umpa lumpa. Čia taip pat gausu bulvių ir, atrodo, visų įmanomų rūšių česnakų, druskos bei pipirų.

@tariqokayy So why didn’t anyone tell me about this??? #lithuanianfood #lithuanian #lithuania #mushroomsoup #foodreview ♬ original sound - Tariqokayy

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Su kiekvienu kąsniu jaučiamas malonus, sodrus dūmo skonis. Bet klausykit, pamirškit visa tai. Tikroji šio patiekalo paslaptis – duona. Sriuba į ją susigeria, todėl vidus tampa permirkęs, minkštas, pikantiškas, rūgštelėjęs, prisotintas ir beprotiškai gardus – beveik kaip košė.

Tiesą sakant, vienintelis šio patiekalo minusas – sriubos buvo kiek per mažai. Duonos dubenėlis beveik per mažas. <...> Na, bet šiaip – aukščiausio lygio maistas.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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