Paragavęs lietuviškos sriubos užsienietis nesusivaldė: „Lietuva, rimtai?“

Juo jis pasidalijo TikTok platformoje.
Pasakė, ką mano
Pasak turinio kūrėjo, šis patiekalas, pirmiausia nustebino savo išvaizda. Su jam būdingu humoru vyras nevengė pajuokauti, tačiau galų gale pripažino, kad sriuba – itin skani.
Su sekėjais jis kalbėjo:
„Lietuva, rimtai? Pirmą kartą ragauju lietuviškos grybų sriubos.
Kas, po galais, čia vyksta? Šitas daiktas atrodo kaip viduramžių boulingo kėglis. Klausykit, aš tikrai už perdirbimą, bet dabar jau kaminus naudojame vietoj dubenėlių?
Jeigu norėčiau nusipirkti paukščio inkstą, eičiau į „dark webą“. Bet neapsigaukite, nes šitas dalykas – tikrai geras.
Sriuboje pilna tirštų, įdomių miško grybų, kurių skonis toks, lyg juos būtų priskynęs pats umpa lumpa. Čia taip pat gausu bulvių ir, atrodo, visų įmanomų rūšių česnakų, druskos bei pipirų.
@tariqokayy So why didn’t anyone tell me about this??? #lithuanianfood #lithuanian #lithuania #mushroomsoup #foodreview ♬ original sound - Tariqokayy
Su kiekvienu kąsniu jaučiamas malonus, sodrus dūmo skonis. Bet klausykit, pamirškit visa tai. Tikroji šio patiekalo paslaptis – duona. Sriuba į ją susigeria, todėl vidus tampa permirkęs, minkštas, pikantiškas, rūgštelėjęs, prisotintas ir beprotiškai gardus – beveik kaip košė.
Tiesą sakant, vienintelis šio patiekalo minusas – sriubos buvo kiek per mažai. Duonos dubenėlis beveik per mažas. <...> Na, bet šiaip – aukščiausio lygio maistas.“
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