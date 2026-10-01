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TV3 naujienos > Žmonės

Garsaus aktoriaus gyvenime – džiugus įvykis: vedė perpus jaunesnę mylimąją

2026-10-01 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 15:25
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Aktorius Jim Carrey susituokė su ilgamete mylimąja Min Ah (33). Žinia apie poros vestuves pasirodė praėjus vos septyniems mėnesiams po to, kai jiedu kartu pasirodė prestižinėje apdovanojimų ceremonijoje Prancūzijoje.

Vestuvės (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Aktorius Jim Carrey susituokė su ilgamete mylimąja Min Ah (33). Žinia apie poros vestuves pasirodė praėjus vos septyniems mėnesiams po to, kai jiedu kartu pasirodė prestižinėje apdovanojimų ceremonijoje Prancūzijoje.

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Trečiadienį, rugsėjo 30 dieną, 64-erių filmo „Bruce Almighty“ žvaigždės atstovas žurnalui „People“ patvirtino, kad Jim Carrey ir Min Ah susituokė.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jim Carrey

Prisiekė amžiną meilę

Vestuvės įvyko praėjus septyniems mėnesiams po to, kai pora kartu buvo įamžinta Prancūzijoje vykusiuose „César“ apdovanojimuose.

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Ceremonijos metu Jim Carrey pasakė kalbą prancūzų kalba, kurioje ypatingą dėmesį skyrė ne tik savo šeimai, bet ir Min Ah, ją pavadindamas savo „nuostabiąja gyvenimo palydove“.

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„Ačiū mano nuostabiai šeimai, mano dukrai Jane ir anūkui Jackson. Myliu jus dabar ir amžinai. Ačiū mano nuostabiajai gyvenimo palydovei Min Ah“, – prancūziškai kalbėjo aktorius, o jo dukra, anūkas ir mylimoji sulaukė publikos ovacijų.

„Myliu tave, Min Ah. Ir galiausiai dėkoju juokingiausiam žmogui, kokį tik esu pažinojęs, – savo tėčiui Percy Joseph Carrey, kuris išmokė mane meilės, dosnumo ir juoko vertės“, – pridūrė jis.

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Kartu – ne vienerius metus

Jim Carrey ir Min Ah kartu yra mažiausiai kelerius metus. Dar 2022 metų vasarį pora buvo nufotografuota išeinanti iš Los Andžele vykusio labdaros komedijos renginio.

Vis dėlto „Ace Ventura: Pet Detective“ žvaigždė savo asmeninį gyvenimą įprastai saugo nuo viešumos.

2022 metų balandį duodamas interviu „Access Hollywood“ ir kalbėdamas apie vaidmenį filme „Sonic the Hedgehog 2“, Jim Carrey net užsiminė galintis pasitraukti iš aktorystės ir mėgautis ramesniu gyvenimu.

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Paklaustas, ar kalba rimtai, aktorius atsakė: „Kalbu gana rimtai.“

„Viskas priklauso nuo aplinkybių. Jeigu angelai man atneštų kokį nors scenarijų, parašytą auksiniu rašalu, ir jis sakytų, kad žmonėms būtų labai svarbu tai pamatyti, galbūt tęsčiau savo kelią. Tačiau dabar darau pertrauką“, – tuomet sakė jis.

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Aktorius neslėpė, kad gyvenimas toliau nuo dėmesio centro jam patinka – laisvalaikį jis gali skirti tapybai ir šeimai.

„Man labai patinka mano ramus gyvenimas, labai mėgstu tapyti ant drobės, taip pat labai branginu savo dvasinį gyvenimą. Jaučiu – ir tai yra tai, ko galbūt niekada neišgirsite sakant kitos garsenybės, – kad man užtenka to, ką turiu“, – kalbėjo Jim Carrey.

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Anksčiau buvo vedęs du kartus

Prieš santykius su Min Ah Jim Carrey buvo siejamas su serialo „Kidding“ kolege Ginger Gonzaga.

Pora ant raudonojo kilimo debiutavo 2019 metų sausį per „Showtime“ renginį, skirtą „Golden Globes“ nominantams, Vakarų Holivude. Tuo metu aktoriaus atstovas žurnalui „People“ patvirtino, kad Ginger Gonzaga yra Jim Carrey mylimoji.

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Tačiau tų pačių metų spalį buvo pranešta, kad pora išsiskyrė po mažiau nei metus trukusių santykių.

„The Mask“ žvaigždei santuoka su Min Ah – jau trečioji.

1996–1997 metais Jim Carrey buvo vedęs filmo „Dumb and Dumber“ kolegę Lauren Holly. Prieš tai, 1987–1995 metais, jis buvo susituokęs su Melissa Womer. Buvę sutuoktiniai kartu susilaukė dukters Jane.

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