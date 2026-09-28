Paaiškėjo, kas nutiko prieš beveik 6 metus paslaptingai dingusiam studentui

Apie tai, kad rasti palaikai priklauso Jason Landry, trečiadienį, rugsėjo 24 dieną, pranešė Teksaso generalinis prokuroras Ken Paxton, Caldwell apygardos šerifo biuras ir organizacija „Texas Search and Rescue“ (TEXSAR), rašė People.
„Šis įvykis žymi itin svarbų momentą byloje, kuri beveik šešerius metus slėgė mūsų širdis. Landry šeima patyrė neįsivaizduojamą tragediją, todėl ir toliau melsimės už juos, ypač šiuo nepaprastai sunkiu laikotarpiu“, – pareiškime teigė Ken Paxton.
Dingo važiuodamas pas tėvus
Jason Landry paskutinį kartą buvo matytas 2020 metų gruodžio 13 dieną. Manoma, kad tą vakarą, apie 22.55 val. vietos laiku, jis išvyko iš savo buto San Marcos mieste.
Remdamiesi jaunuolio skaitmeniniu pėdsaku, pareigūnai nustatė, kad studentas žiemos atostogoms vyko į savo tėvų namus. Tačiau jų taip ir nepasiekė.
Gruodžio 14-osios naktį, apie 00.30 val., ugniagesys savanoris Luling vietovėje, Salt Flat Road žvyrkelyje, aptiko Jason Landry automobilį „Nissan“.
Automobilio žibintai vis dar buvo įjungti, rakteliai palikti užvedimo spynelėje, o priekinės keleivio pusės durelės buvo užrakintos.
Pareigūnai tuo metu skelbė manantys, kad vieno automobilio avarija greičiausiai įvyko vairuotojui per staigiai koregavus važiavimo kryptį žvyrkelyje. Dėl to automobilis pradėjo suktis ir nulėkė nuo kelio.
„Galinė vairuotojo pusės automobilio dalis pirmiausia atsitrenkė į medį rytinėje kelio pusėje, o tada priekinė vairuotojo pusė rėžėsi į kitą medį ir spygliuotos vielos tvorą“, – tuomet skelbė šerifo biuras.
Prie automobilio rado jo daiktus
Vėliau Jason Landry tėvas automobilyje aptiko sūnaus mobilųjį telefoną. Maždaug už 274 metrų nuo avarijos vietos ant kelio taip pat buvo rasta drabužių ir laikrodis.
Ant drabužių pareigūnai aptiko vieną kraujo dėmę, tačiau nustatyta, kad ji nerodė, jog jaunuolis galėjo būti patyręs sunkių kūno sužalojimų. Pačiame automobilyje kraujo pėdsakų nerasta.
Nepaisant didžiulių paieškų, Jason Landry likimas daugelį metų išliko paslaptimi.
Lūžis byloje įvyko šių metų rugsėjo 8 dieną. Vietos gyventojas aptiko žmogaus palaikus.
Palaikai buvo rasti netoli vietos, kur prieš beveik šešerius metus sudužo Jason Landry automobilis, tačiau teritorija nepateko į anksčiau pareigūnų ir savanorių išsamiai apieškotus plotus.
Šiaurės Teksaso universiteto Žmogaus identifikavimo centras atliko rastų palaikų DNR tyrimus. Jie patvirtino, kad palaikai priklauso Jason Landry.
Mirties priežastis lieka neaiški
Nors jaunuolio palaikų radimas pagaliau atsakė į klausimą, kur jis buvo visus šiuos metus, viena svarbiausių paslapčių išlieka.
Pareigūnų teigimu, rasti skeleto likučiai nesuteikė papildomos informacijos, kuri leistų nustatyti Jason Landry mirties priežastį ir aplinkybes. Vis dėlto pareigūnai nurodė neįtariantys, kad prie jaunuolio mirties būtų prisidėję kiti asmenys.
„Šis patvirtinimas žymi itin svarbų momentą byloje, kuri beveik šešerius metus slėgė Landry šeimą ir Centrinio Teksaso bendruomenę. Tapatybę pavyko nustatyti dėl nuolatinių daugelio institucijų pastangų ir plataus masto paieškų, kurioms iš viso buvo skirta tūkstančiai valandų“, – teigė Caldwell apygardos šerifo biuras.
Pareigūnai pridūrė, kad palaikų identifikavimas suteikė šeimai ilgai lauktą aiškumą ir pagaliau leido sužinoti, kur yra jų artimasis.
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