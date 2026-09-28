Į serialo filmavimą skubėjo greitoji: aktorei sušlubavo sveikata

69-erių aktorė, geriausiai žinoma dėl Liz McDonald vaidmens seriale „Coronation Street“, šių metų pradžioje atskleidė, kad jai buvo diagnozuotas krūties vėžys. Maždaug tuo pačiu metu Beverley Callard persikėlė į Airiją, kur gavo Lily Patterson vaidmenį televizijos seriale „Fair City“, rašė Mirror.
Į filmavimą skubėjo medikai
Apie savo sveikatos būklę aktorė reguliariai pasakoja gerbėjams. Ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle „Instagram“ ji prabilo apie nerimą sukėlusį incidentą filmavimo aikštelėje.
„Šią savaitę dirbau ir filmavau nuostabias scenas. Tikrai geras, puikus scenarijus, dirbau su žmonėmis, kurie ne tik labai profesionalūs, bet ir linksmi. Viskas klostėsi kuo puikiausiai, o tada šiandien... Net neįsivaizduoju, kas man nutiko.
Buvau pasiruošusi pradėti naują sceną su Emily, kuri vaidina mano dukrą. Mes tiesiog sėdėjome, ruošėmės, ketinome pasikartoti tekstą, ir aš kelioms minutėms praradau sąmonę. Galbūt net dešimčiai minučių. Tai buvo labai keista“, – pasakojo Beverley Callard.
Aktorės teigimu, dėl filmavimo aikštelėje galiojančių saugumo taisyklių jos sveikatos būklė turėjo būti patikrinta, todėl buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.
„Dėl protokolo jie turėjo mane patikrinti. Atvyko greitoji pagalba. Aš labai nenorėjau važiuoti į ligoninę“, – sakė ji.
Išleido ilsėtis namuose
Neseniai radioterapijos kursą baigusi Beverley Callard po incidento gana greitai atsigavo. Medikai leido jai grįžti namo su sąlyga, kad savaitgalį ji skirs poilsiui. Vis dėlto aktorė iki šiol nežino, kodėl neteko sąmonės.
„Atsigavau ir vėl jaučiausi gerai, tačiau negaliu paaiškinti, kas tai buvo. Man buvo beprotiškai karšta. Atrodo, tarsi būčiau praradusi dešimt minučių, bet nežinau, kodėl.
Greitosios pagalbos medikai mane patikrino ir sutiko išleisti namo su sąlyga, kad ilsėsiuosi. Taigi visą savaitgalį turiu ilsėtis, bet dabar, turiu prisipažinti, jaučiuosi tarsi apsimetėlė, nes esu namuose ir jaučiuosi visiškai normaliai“, – teigė aktorė.
Vis dėlto patikros metu paaiškėjo, kad jos kraujospūdis buvo itin aukštas.
„Vienintelis dalykas – mano kraujospūdis buvo pakilęs iki debesų, tačiau, akivaizdu, po radioterapijos mano organizmas dar neatsigavo.
Bet, be to, nežinau, kas su manimi vyksta. Kitą savaitę vėl vyksiu į ligoninę, tad tikriausiai sužinosiu daugiau. Taip pat laukiu kitų tyrimų rezultatų ir atsakymų dėl biopsijų, kurios buvo paimtos iš mano skrandžio“, – pasakojo Beverley Callard.
Aktorė pridūrė, kad šiuo metu namuose ją akylai saugo augintiniai.
„Taigi tiek. Kaip sakiau, jaučiuosi šiek tiek tarsi apsimetėlė, bet šunys žino, kad man nėra gerai – jie vėl nė per žingsnį nuo manęs nesitraukia. Jei kam nors yra nutikę kas nors panašaus, parašykite man, nes visiškai nesuprantu, kas su manimi vyksta. Siunčiu daug meilės“, – kreipėsi ji.
Gerbėjai ragino kreiptis į medikus
Po aktorės įrašu netruko pasipilti gerbėjų palaikymo žinutės. Kai kurie jų ragino Beverley Callard nelaukti kitos savaitės ir apie sąmonės netekimą kuo greičiau informuoti gydytojus.
„Praneškite ligoninei, kas nutiko. Dešimčiai minučių prarasti sąmonę – tai dalykas, apie kurį jie turi žinoti. Prašau, nelaukite iki kitos savaitės. Siunčiu jums meilę“, – rašė vienas žmogus.
Kitas gerbėjas svarstė, kad aktorei šiuo metu gali būti sunku rasti pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio.
„Manau, kai ilsiesi, gali atrodyti, kad leidi ligai tave įveikti, tačiau kai dirbi – nepakankamai ilsiesi. Visa tai gali kelti dar daugiau nerimo.
Galiausiai jūs savo kūną pažįstate geriau už bet ką kitą, todėl tik jūs galite išgirsti ir pajusti, ką jis jums sako. Darykite tai, kas jums atrodo teisinga, ir gyvenkite po vieną dieną. Jūs tai įveiksite“, – rašė gerbėjas.
Kiti taip pat linkėjo aktorei stiprybės ir ragino skirti daugiau laiko poilsiui.
„Ilsėkitės ir siunčiu jums pačius šilčiausius linkėjimus“, – rašė viena gerbėja.
„Saugokite save ir daugiau ilsėkitės, jūsų kūnas dabar patiria labai daug. Jūs esate nuostabi aktorė, Beverley“, – pridūrė kita.
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