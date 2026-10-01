Džordana Butkutė nudžiugino gerbėjus: paskelbė ypatingą naujieną

Bilietus į Džordanos Butkutės ir gyvo garso grupės koncertą galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Shownet.lt“, rašoma pranešime spaudai.
Ypatinga Džordanos dovana
Šiandien, kai pasaulis švenčia Tarptautinę muzikos dieną, populiariosios muzikos gerbėjai sulaukė ypatingos Džordanos dovanos – pranešimo apie koncertą tiems, kurie myli ar ieško meilės.
Vasario 12 d. Palangos koncertų salėje specialiai šiam vakarui dainininkė su gyvo garso grupe ruošia programą, kuri sujungs laiko patikrintus, atmintinai dainuojamus hitus ir jautrias meilės balades.
Džordana Butkutė – „Išvažiuosiu aš prie jūros“:
Lietuvos popscenos karalienė
Džordana Butkutė – vardas, be kurio neįmanoma įsivaizduoti lietuviškos muzikos istorijos. Jau kelis dešimtmečius ji išlaiko ryškiausios šalies poproko karalienės statusą, o jos unikalus, galingas balsas bei atvirumas džiugina dešimtis tūkstančių muzikos mylėtojų.
Kiekvienas Džordanos pasirodymas – tai emocijų vandenynas, kuriame telpa viskas: nuo roko energijos iki švelniausios lyrikos, paliečiančios kiekvieno klausytojo širdį.
Muzika, gimusi iš tikrų jausmų
Džordana dainuoja apie tai, ką pati išgyveno, todėl jos kūryba yra persmelkta nuoširdumo. Meilė jos dainose yra tikra, deginanti ir išlaisvinanti.
Būtent šis gebėjimas scenoje apnuoginti sielą leidžia gerbėjams Džordanos dainose atrasti savo pačių gyvenimo istorijas, o dainininkės hitai jau seniai yra tapę tikrais meilės himnais.
Didžiausi meilės himnai
Nepamirštamas ir romantiškas Džordanos Butkutės ir gyvo garso grupės koncertas įvyks vasario 12 d. Palangos koncertų salėje. Tai bus išskirtinė proga išgirsti gražiausias meilės dainas „Nemylėjau tavęs“, „Dėl tavęs“, meilės pajūriui įkvėptą „Išvažiuosiu aš prie jūros“ ir daugelį kitų.
Bilietus į Džordanos Butkutės ir gyvo garso grupės magišką muzikinį pasimatymą galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Shownet.lt“.
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