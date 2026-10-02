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Iš Vaido Baumilos – staigmena

2026-10-02 20:55 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-02 20:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Metų pabaiga Palangoje šiemet bus garsi – gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje Vaidas Baumila surengs koncertą, kuriame skambės didžiausi jo hitai, publikos pamėgtos dainos ir naujausia kūryba. Iki Naujųjų metų likus vos kelioms dienoms, atlikėjas kvies susitikti pajūryje ir metus palydėti su muzika.

Metų pabaiga Palangoje šiemet bus garsi – gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje Vaidas Baumila surengs koncertą, kuriame skambės didžiausi jo hitai, publikos pamėgtos dainos ir naujausia kūryba. Iki Naujųjų metų likus vos kelioms dienoms, atlikėjas kvies susitikti pajūryje ir metus palydėti su muzika.

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V. Baumila jau ne vienerius metus išlieka vienu ryškiausių Lietuvos atlikėjų. Jo dainos renka milijonines perklausas, skamba radijo stočių eteriuose, o koncertuose kartu dainuoja tūkstančiai klausytojų. Lengvai atpažįstamas skambesys, charizma ir gebėjimas užmegzti ryšį su publika jo koncertus paverčia vakarais, kuriuose norisi ne tik klausytis, bet ir dainuoti kartu.

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Išgirs puikiai žinomas dainas

Gruodžio 29-ąją Palangos koncertų salėje publika išgirs geriausiai pažįstamas Vaido Baumilos dainas ir naujesnius kūrinius – nuo „Kunigundos“ iki „Marozikos“ ir „Gėlės“. Laukia energingas vakaras, kuriame netrūks nei ryškiausių hitų, nei emocijų, nei progų pakilti iš savo vietų – tikras muzikinis metų palydėtuvių vakarėlis prieš pat Naujuosius.

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„Metų pabaigoje visada norisi kuo daugiau gerų emocijų, artimų žmonių ir muzikos. O Palanga žiemą turi visai kitokią, ypatingą nuotaiką. Tad gruodžio 29-ąją noriu visus pakviesti susitikti, garsiai padainuoti, pašokti ir kartu uždaryti šiuos metus, kurie buvo įvairūs. Tikiu, kad bus labai geras vakaras“, – sako V. Baumila.

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Žiemą Palanga vis labiau tampa vieta, į kurią norisi sugrįžti ir šventiniu laikotarpiu. Pajūris, miesto šviesos, pasivaikščiojimai prie jūros ir koncertai čia kuria ypatingą metų pabaigos ir tarpušvenčio atmosferą. Gruodžio 29-osios koncertas taps dar viena proga pratęsti šventes ir prieš pasitinkant Naujuosius metus pasimėgauti ryškiu muzikiniu vakaru.

Vaido Baumilos koncertas – jau gruodžio 29 d. Palangos koncertų salėje. Bilietai prekyboje nuo pirmadienio per „kakava.lt“

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