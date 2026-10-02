Andriaus Rimiškio gerbėjams – puiki žinia

Koncertas numatytas jau netrukus – spalio 4-ąją.
Puiki proga sudalyvauti Rimiškio koncerte
Jis vyks Elektrėnų rudens kermošiuje „Gėrybių kraitė“.
Renginys numatytas spalio 4-ąją, Elektrėnų kultūros centro aikštėje, Draugystės g. 2. Šventė vyks 11 – 15 val.
Joje bus galima ne tik išgirsti A. Rimiškio dainas, bet ir sudalyvauti blusturgyje, mugėje, pamatyti vietinių kolektyvų pasirodymus bei gražiausių Elektrėnų sodybų apdovanojimus.
Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia.
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