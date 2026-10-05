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TV3 naujienos > Žmonės

Išskirtiniame renginyje sužibėjo Ieva Mackevičienė: pamatykite įvaizdį

2026-10-05 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 10:25
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Paryžiaus mados savaitės metu prancūzų prekių ženklas „Sandro“ pakvietė į būsimos 2027 metų pavasario ir vasaros kolekcijos peržiūrą. Išskirtiniam renginiui pasirinktas vienas įspūdingiausių Paryžiaus kultūros objektų – priešais Eifelio bokštą įsikūręs „Cité de l’Architecture et du Patrimoine“ muziejus.

Ieva Mackevičienė, Karolis Inokaitis
GALERIJA (45)

Paryžiaus mados savaitės metu prancūzų prekių ženklas „Sandro“ pakvietė į būsimos 2027 metų pavasario ir vasaros kolekcijos peržiūrą. Išskirtiniam renginiui pasirinktas vienas įspūdingiausių Paryžiaus kultūros objektų – priešais Eifelio bokštą įsikūręs „Cité de l’Architecture et du Patrimoine“ muziejus.

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Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai. Architektūros ir mados dialogas tapo viena pagrindinių naujosios kolekcijos idėjų, o istorinių muziejaus erdvių aplinka suteikė pristatymui ypatingą atmosferą. „Sandro“ čia atskleidė savo požiūrį į ateinančio sezono madą, kuri yra šiuolaikiška, lengva, subtiliai elegantiška ir pritaikyta dinamiškam miesto gyvenimui, rašoma pranešime spaudai.

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(45 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paryžiaus mados savaitės metu vyko prancūzų prekės ženklo „Sandro“ pristatymas

Pristatyme dalyvavo ir Baltijos šalių mados industrijos atstovai. Kvietimus į renginį jiems suteikė „Sandro“ prekės ženklą Baltijos šalyse atstovaujanti „Aprangos“ grupė.

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Renginyje dalyvavo nuomonės formuotojos Deimantė Kazėnaitė, Ieva Mackevičienė, Justė Lapinskė, stilistės Irina Sinė ir Roberta Čyžiūtė, taip pat buvusi pasaulio teniso elito žaidėja, šiandien aktyvi nuomonės formuotoja Anett Kontaveit.

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Tokie susitikimai Paryžiaus mados savaitės metu suteikia galimybę ne tik iš arti pamatyti naujausias kolekcijas, bet ir pajusti kryptis, kuriomis juda tarptautinė mados industrija. Baltijos šalių atstovams tai buvo proga susipažinti su „Sandro“ kūrybine vizija dar prieš kolekcijai pasiekiant parduotuves.

2027 m. pavasario ir vasaros kolekcijoje „Sandro“ išlaiko savo atpažįstamą estetiką, tačiau ją interpretuoja per lengvumo ir šiuolaikinio miesto garderobo prizmę. Čia dera apgalvoti siluetai, natūralios medžiagos, subtilūs spalvų deriniai ir prancūziškam stiliui būdingas nerūpestingas elegantiškumas. Tai mada, kurioje rafinuotumas nesivaržo su patogumu, o kasdieniai drabužiai įgauna išskirtinumo dėl detalių, proporcijų ir medžiagų.

Būtent toks požiūris ir apibrėžia šio prekių ženklo kūrybinę kryptį – kurti drabužius, kurie nepasiduoda trumpalaikėms tendencijoms, tačiau išlieka aktualūs šiuolaikinio žmogaus garderobe.

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