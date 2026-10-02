Archyviniuose kadruose – garsi Lietuvos atlikėja: ar atpažįstate?

Ar atpažįstate, kas ji?
Vaizdo įraše – žinoma Lietuvos atlikėja
Vaizdo įraše galima matyti dainininkę kartu su šokėjų grupe pasirodančią prieš energingai nusiteikusią publiką. Vaizdelyje ji ne tik negaili emocijos dainuodama, bet ir nevengia užvesti publikos judesiais.
Vaizdo įraše užfiksuota Edilija Nikartaitė, geriau žinoma sceniniu vardu Geltona, kuri atlieka gerbėjams puikiai žinomą dainą, pavadinimu „Galima“.
@ke5ma Geltona - Galima (2003) #fyp #nostalgija #geltona #galima #lietuvosperliukai ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹
Geltona išgarsėjo 2000-ųjų pradžioje, iš pradžių kaip dueto „Geltona“ narė, o vėliau – kaip solinė atlikėja.
Nors ne viena jos daina tapo pamėgta lietuviškos muzikos gerbėjų, vėliau moteris nusprendė pasitraukti iš viešumos.
Tiesa, išbandžiusi save ir kitose srityse, neseniai ji kartu su atlikėja Igle pristatė naują dainą. Ji klausytojus pasiekė šių metų liepą. Kūrinį galite išgirsti YouTube:
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.