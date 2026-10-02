Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniuose kadruose – garsi Lietuvos atlikėja: ar atpažįstate?

2026-10-02 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Archyviniai vaizdo įrašai neretai žmonėms suteikia galimybę lyg laiko mašina nusikelti į praeitį ir vėl išgyventi džiugias akimirkas. Šįkart socialiniuose tinkluose paplito nuotaikingas vaizdo įrašas iš garsios Lietuvos atlikėjos koncerto.

Edilija Nikartaitė-Geltona (nuotr. stop kadrai)

Archyviniai vaizdo įrašai neretai žmonėms suteikia galimybę lyg laiko mašina nusikelti į praeitį ir vėl išgyventi džiugias akimirkas. Šįkart socialiniuose tinkluose paplito nuotaikingas vaizdo įrašas iš garsios Lietuvos atlikėjos koncerto.

REKLAMA
0

Ar atpažįstate, kas ji?

Vaizdo įraše – žinoma Lietuvos atlikėja

Vaizdo įraše galima matyti dainininkę kartu su šokėjų grupe pasirodančią prieš energingai nusiteikusią publiką. Vaizdelyje ji ne tik negaili emocijos dainuodama, bet ir nevengia užvesti publikos judesiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše užfiksuota Edilija Nikartaitė, geriau žinoma sceniniu vardu Geltona, kuri atlieka gerbėjams puikiai žinomą dainą, pavadinimu „Galima“.

REKLAMA
REKLAMA

@ke5ma Geltona - Galima (2003) #fyp #nostalgija #geltona #galima #lietuvosperliukai ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹

REKLAMA

Geltona išgarsėjo 2000-ųjų pradžioje, iš pradžių kaip dueto „Geltona“ narė, o vėliau – kaip solinė atlikėja.

Nors ne viena jos daina tapo pamėgta lietuviškos muzikos gerbėjų, vėliau moteris nusprendė pasitraukti iš viešumos.

Tiesa, išbandžiusi save ir kitose srityse, neseniai ji kartu su atlikėja Igle pristatė naują dainą. Ji klausytojus pasiekė šių metų liepą. Kūrinį galite išgirsti YouTube:

 

 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų