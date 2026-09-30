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TV3 naujienos > Žmonės

140 kg atsikračiusi Ugnė įgėlė garsenybėms: „Koks bus jūsų gyvenimo tikslas, kai jokie botulinai nebepadės?“

2026-09-30 15:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 15:54
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Jei anksčiau pasiekti savo įsivaizduojamus grožio standartus būdavo įmanoma tik savo paties pastangomis, šiandien būdų tam vis daugiau. Nuo grožio salonų iki plastikos chirurgų ar net, neva, stebuklingų preparatų. Tačiau kol vieni žmonės drąsiai ryžtasi gultis ant operacinio stalo, kiti vis dar renkasi natūralesnius metodus. Šį trečiadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „KK2 savaitė“ užvirs karšta diskusija: ar dėl grožio verta griebtis skalpelio?

Jei anksčiau pasiekti savo įsivaizduojamus grožio standartus būdavo įmanoma tik savo paties pastangomis, šiandien būdų tam vis daugiau. Nuo grožio salonų iki plastikos chirurgų ar net, neva, stebuklingų preparatų. Tačiau kol vieni žmonės drąsiai ryžtasi gultis ant operacinio stalo, kiti vis dar renkasi natūralesnius metodus. Šį trečiadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „KK2 savaitė“ užvirs karšta diskusija: ar dėl grožio verta griebtis skalpelio?

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Laidoje susidurs du skirtingi požiūriai į grožį – plastinės operacijos prieš natūralumą. Diskusijoje netrūks aštrių replikų ir ginčų, o kai kurie prisipažinimai privers kilstelėti antakį!

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „KK2 savaitė“ laida

Plaukų stilistas ir koloristas Vytenis Alex Partikas apie įvairius savo pasitobulinimus visuomet kalbėjo viešai. Tačiau bene daugiausiai dėmesio sulaukė jo krūtinės operacija. Kaip laidoje pasakos Vytenis, tai nulėmė po krūtine išsikišęs kaulas.

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„Tai – kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Vieni renkasi eiti į sporto salę, kiti – darytis plastinę operaciją. Bet aš, pavyzdžiui, pasidariau plastinę operaciją, įsidėjau papus, bet ir sportavau. Net ir po implantų įdėjimo, jei nori, kad ta krūtinė stovėtų ir gražiau atrodytų, tu turi daryti krūtinės pratimus“, – savo poziciją tvirtai gins jis.

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Apie savo krūtinės didinimą atvirai prabils ir dainininkė bei nuomonės formuotoja Gabrielė Rutkauskienė-Vasha. O štai kalbėdama apie pilvo plastiką, ji nė kiek nedvejos: „Tai yra pats geriausias mano sprendimas.“

Anot jos, šis pokytis iš esmės pakeitė savijautą ir suteikė daugiau pasitikėjimo savimi. Vedėjui Mindaugui Stasiuliui paklausus, ar ji šiuo metu yra patenkinta savimi, Gabrielė-Vasha turės nuoširdų atsakymą: „Nežinau, kaip bus po 10 metų, bet šiandien tikrai turiu tai, ko norėjau.“

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Tuo tarpu Vytenis laidoje nevengs kalbėti ir apie jam, kaip plaukų stilistui, jautrią temą. Jis prisipažins, kad anksčiau teko slėpti smarkiai išretėjusius plaukus: „Kompleksas buvo be proto didžiulis. Bandžiau viską – net leidausi kraujo plazmą.“

Tiesa, dar prieš ryždamasis plaukų persodinimui Turkijoje, Vytenis išbandė ir gerokai keistesnį būdą – galvos odą trindavo svogūnų sultimis. „Jūs įsivaizduojate, koks tai kvapas?“ – šį eksperimentą prisimins jis.

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Turkijoje V. A. Partikas pasirūpino ne tik nauja šukuosena, bet ir sniego baltumo šypsena. Jis atskleis, kiek už dantis teko pakloti Turkijoje, ir kodėl Lietuvoje tai kainuotų gerokai daugiau.

Tuo tarpu nuo 220 iki 80 kilogramų be skrandžio mažinimo operacijos sulieknėjusi Ugnė Usevičiūtė turėjo net 6 operacijas. Tiesa, jos jai buvo būtinos tik todėl, kad odos perteklius tapo didžiuliu diskomfortu. Tiek kasdieniame gyvenime, tiek, pavyzdžiui, keliaujant.

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„Kai sužinojau, kas dalyvaus laidoje, pradėjau domėtis, ką Vytenis daro. Prieš dvi dienas jis botulinu gydė blogą sąkandį. Vytenis mėgsta botulinu gydyti viską“, – kritikos negailės ji, tačiau ką į tai atsakys pats Vytenis?

Anot moters, Vasha ir Vytenis pernelyg akcentuoja grožį: „Ką jūs darysite tada, kai jums bus 50-60 metų, ir jokie botulinai nebepadės? Koks bus jūsų gyvenimo tikslas?“

Ne mažiau įdomių grožio puoselėjimo receptų pažers ir žolininkė Adelė Karaliūnaitė. Laidoje paaiškės, kam Adelė naudoja... bebrės placentą.

Diskusijų laida „KK2 savaitė“ – trečiadieniais, 20.00 val. per TV3!

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