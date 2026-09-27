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TV3 naujienos > Žmonės

Pasakė, kiek kartų per savaitę reikia plauti galvą: atsakymas nustebins

2026-09-27 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kaip dažnai reikėtų plauti galvą – klausimas, kylantis ne vienai moteriai. Nors neretai galima išgirsti, kad plaukus geriausia plauti kuo rečiau, specialistai perspėja – toks įprotis gali ne tik paveikti plaukų išvaizdą, bet ir turėti neigiamos įtakos galvos odai.

Galvos plovimas (nuotr. Shutterstock.com)

Kaip dažnai reikėtų plauti galvą – klausimas, kylantis ne vienai moteriai. Nors neretai galima išgirsti, kad plaukus geriausia plauti kuo rečiau, specialistai perspėja – toks įprotis gali ne tik paveikti plaukų išvaizdą, bet ir turėti neigiamos įtakos galvos odai.

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Į šį daugeliui aktualų klausimą atsakė trichologė Claire Fullam, klinikos „Trua“ savininkė ir „Remi“ priemonių kūrėja, rašoma dailymail.

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Kodėl svarbu reguliariai plauti galvą?

Pasak specialistės, išvaizda nėra svarbiausias plovimo reguliarumo aspektas – daug svarbiau galvos odos sveikata. Nešvarumai ir susikaupę riebalai gali lemti pleiskanų atsiradimą, dermatitą ar net infekcijas.

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„Jei jūsų galva riebaluojasi, tai ženklas, kad ją reikia plauti – kaip ir bet kurią kitą kūno dalį“, – C. sako Fullam.

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Pagrindinis veiksnys, lemiantis plovimo dažnumą – galvos odos riebumas. Jis priklauso nuo to, kiek turite plaukų folikulų ir riebalinių liaukų. Pavyzdžiui:

  • Ploni, tiesūs plaukai: ~150 000 folikulų → daugiau liaukų → daugiau riebalų → reikia plauti dažniau.
  • Stori, garbanoti plaukai: ~80 000–90 000 folikulų → mažiau liaukų → mažiau riebalų → plauti galima rečiau.

Tad net jei atrodo, kad turite daug plaukų, jų kiekis iš tiesų gali būti mažesnis – jie tiesiog storesni.

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Ar tikrai sveikiau retai plauti galvą?

Ne. Claire griežtai paneigia mitą, kad kuo rečiau plaunate galvą, tuo geriau: „Natūralus riebalas iš tiesų ne drėkina, o užkemša odą. Jei jo nenuplausite, tai taps puikia terpe bakterijoms.“

Be to, vasarą ar aktyviai sportuojant prakaitas tik dar labiau skatina bakterijų dauginimąsi. Tokiu metu plauti galvą dažniau tiesiog būtina – net garbanotų plaukų savininkėms.

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Ar galima plauti galvą tik su šampūnu?

Trumpai – ne. Šampūnas skirtas galvos odai valyti, o kondicionierius – plaukams drėkinti ir apsaugoti. Jei plaunate tik šampūnu, rizikuojate pažeisti plaukus, nes drėgni plaukai tampa trapesni.

Kondicionierius padeda užverti plauko kutikules – taip pat, kaip drėkinamasis kremas po dušo saugo odą.

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Net jei jūsų plaukai ploni, vis tiek svarbu naudoti bent jau lengvesnius kondicionierius.

Kaip dažnai reikia plauti galvą?

Bendros rekomendacijos pagal plaukų tipą:

  • Ploni, šviesūs plaukai – plauti kas antrą dieną arba dažniau.
  • Garbanoti plaukai – šampūnas ir kondicionierius bent kartą per savaitę, o tarp jų – švelnus galvos odos šveitimas.
  • Vasarą ar aktyviai sportuojant – bent 3 kartus per savaitę, nepriklausomai nuo plaukų tipo.

Jei jaučiate, kad galvos oda kelia rūpesčių – niežti, pleiskanoja ar yra jautri – verta kreiptis į trichologą, kuris atliks individualią analizę ir padės sudaryti jūsų galvos odai pritaikytą plovimo planą.

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