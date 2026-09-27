Pasakė, kiek kartų per savaitę reikia plauti galvą: atsakymas nustebins

Į šį daugeliui aktualų klausimą atsakė trichologė Claire Fullam, klinikos „Trua“ savininkė ir „Remi“ priemonių kūrėja, rašoma dailymail.
Kodėl svarbu reguliariai plauti galvą?
Pasak specialistės, išvaizda nėra svarbiausias plovimo reguliarumo aspektas – daug svarbiau galvos odos sveikata. Nešvarumai ir susikaupę riebalai gali lemti pleiskanų atsiradimą, dermatitą ar net infekcijas.
„Jei jūsų galva riebaluojasi, tai ženklas, kad ją reikia plauti – kaip ir bet kurią kitą kūno dalį“, – C. sako Fullam.
Pagrindinis veiksnys, lemiantis plovimo dažnumą – galvos odos riebumas. Jis priklauso nuo to, kiek turite plaukų folikulų ir riebalinių liaukų. Pavyzdžiui:
- Ploni, tiesūs plaukai: ~150 000 folikulų → daugiau liaukų → daugiau riebalų → reikia plauti dažniau.
- Stori, garbanoti plaukai: ~80 000–90 000 folikulų → mažiau liaukų → mažiau riebalų → plauti galima rečiau.
Tad net jei atrodo, kad turite daug plaukų, jų kiekis iš tiesų gali būti mažesnis – jie tiesiog storesni.
Ar tikrai sveikiau retai plauti galvą?
Ne. Claire griežtai paneigia mitą, kad kuo rečiau plaunate galvą, tuo geriau: „Natūralus riebalas iš tiesų ne drėkina, o užkemša odą. Jei jo nenuplausite, tai taps puikia terpe bakterijoms.“
Be to, vasarą ar aktyviai sportuojant prakaitas tik dar labiau skatina bakterijų dauginimąsi. Tokiu metu plauti galvą dažniau tiesiog būtina – net garbanotų plaukų savininkėms.
Ar galima plauti galvą tik su šampūnu?
Trumpai – ne. Šampūnas skirtas galvos odai valyti, o kondicionierius – plaukams drėkinti ir apsaugoti. Jei plaunate tik šampūnu, rizikuojate pažeisti plaukus, nes drėgni plaukai tampa trapesni.
Kondicionierius padeda užverti plauko kutikules – taip pat, kaip drėkinamasis kremas po dušo saugo odą.
Net jei jūsų plaukai ploni, vis tiek svarbu naudoti bent jau lengvesnius kondicionierius.
Kaip dažnai reikia plauti galvą?
Bendros rekomendacijos pagal plaukų tipą:
- Ploni, šviesūs plaukai – plauti kas antrą dieną arba dažniau.
- Garbanoti plaukai – šampūnas ir kondicionierius bent kartą per savaitę, o tarp jų – švelnus galvos odos šveitimas.
- Vasarą ar aktyviai sportuojant – bent 3 kartus per savaitę, nepriklausomai nuo plaukų tipo.
Jei jaučiate, kad galvos oda kelia rūpesčių – niežti, pleiskanoja ar yra jautri – verta kreiptis į trichologą, kuris atliks individualią analizę ir padės sudaryti jūsų galvos odai pritaikytą plovimo planą.
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