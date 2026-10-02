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TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvos politikė susilaukė antrojo vaikelio: atskleidė vardą

2026-10-02 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 11:55
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Socialdemokratės Svetlanos Tučkės ir jos vyro Luko gyvenime praūžė džiaugsmo kupina diena. Spalio 1-ąją pasaulį išvydo jų antroji atžala.

S. Tučkė susilaukė antrojo vaikelio (nuotr. Facebook)

Socialdemokratės Svetlanos Tučkės ir jos vyro Luko gyvenime praūžė džiaugsmo kupina diena. Spalio 1-ąją pasaulį išvydo jų antroji atžala.

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Šią džiugią naujieną moteris paskelbė socialiniame tinkle Facebook.

Pagausėjo politikės šeima

Ten politikė pasidalijo džiaugsmingomis emocijomis, nepamiršo už palaikymą padėkoti savo vyrui, Klaip4dos medikams bei atskleidė, kad dukrelę pavadino Marija.

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S. Tučkė rašė:

„Gimė Marija.

Šiandien, spalio 1-ąją, 7:25 val., į mūsų gyvenimą atėjo mūsų mažoji Marija.

Mažylei ir man viskas gerai. Esu be galo dėkinga Klaipėdos medikams už profesionalumą, rūpestį ir saugumo jausmą pačią svarbiausią akimirką.

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Ačiū mano šeimai už meilę, palaikymą ir buvimą šalia. O labiausiai – mano vyrui Lukui. Už ranką, kurią galėjau spausti, už ramybę, stiprybę ir už tai, kad viską išgyvename kartu.

Šiandien mūsų šeima tapo dar didesnė. O širdyje – dar daugiau meilės.

Sveika atvykusi, mūsų Marija.“

Primename, kad politikė su vyru augina ir vyresnę dukrelę.

S. Tučkė – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovė ir Palangos miesto savivaldybės tarybos narė.

 

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