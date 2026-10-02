Lietuvos politikė susilaukė antrojo vaikelio: atskleidė vardą

Šią džiugią naujieną moteris paskelbė socialiniame tinkle Facebook.
Pagausėjo politikės šeima
Ten politikė pasidalijo džiaugsmingomis emocijomis, nepamiršo už palaikymą padėkoti savo vyrui, Klaip4dos medikams bei atskleidė, kad dukrelę pavadino Marija.
S. Tučkė rašė:
„Gimė Marija.
Šiandien, spalio 1-ąją, 7:25 val., į mūsų gyvenimą atėjo mūsų mažoji Marija.
Mažylei ir man viskas gerai. Esu be galo dėkinga Klaipėdos medikams už profesionalumą, rūpestį ir saugumo jausmą pačią svarbiausią akimirką.
Ačiū mano šeimai už meilę, palaikymą ir buvimą šalia. O labiausiai – mano vyrui Lukui. Už ranką, kurią galėjau spausti, už ramybę, stiprybę ir už tai, kad viską išgyvename kartu.
Šiandien mūsų šeima tapo dar didesnė. O širdyje – dar daugiau meilės.
Sveika atvykusi, mūsų Marija.“
Primename, kad politikė su vyru augina ir vyresnę dukrelę.
S. Tučkė – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovė ir Palangos miesto savivaldybės tarybos narė.
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