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Garsus komikas sunerimo dėl senatvės: vienas jo sprendimas kelia nerimą

2026-10-01 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 13:25
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BBC žvaigždė prisipažino nerimaujantis, kad senatvėje gali atsidurti skurde – komikas Dom Joly atskleidė neturintis pensijos.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com, nuotr. BNS)
GALERIJA (5)

BBC žvaigždė prisipažino nerimaujantis, kad senatvėje gali atsidurti skurde – komikas Dom Joly atskleidė neturintis pensijos.

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Laidos „Trigger Happy TV“ žvaigždė Dom Joly baiminasi, kad gali „mirti siaubingame skurde“. 58-erių komikas atvirai prabilo apie savo finansinę padėtį ir prisipažino, kad nėra sukaupęs pensijos, rašė Express.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dom Joly

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Baiminasi senatvės

Dom Joly, pasirodęs tokiuose televizijos projektuose kaip BBC „World Shut Your Mouth“ bei ITV realybės šou „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, teigė, kad kūrybinio darbo laisvė turi savo kainą.

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Interviu leidiniui „The i“ jis pasakojo, kad žmonės, iš kurių jaunystėje šaipėsi dėl jų įprastų ir stabilių darbų, dabar gali ramiai galvoti apie pensiją, o jo paties situacija – visai kitokia.

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„Žmonės, iš kurių šaipiausi, nes jie važinėdavo į normalius darbus, dabar išeina į pensiją ir ją gauna, o aš savo rytus leisdavau persirengęs vovere ir šaukdamas: „Eik tu...“

Gebėjimas pasiekti tą keistą savo smegenų dalį, iš kurios gimsta komedija, taip pat gali atverti duris į kažką tamsesnio. Vieną dieną viskas atrodo jaudinančiai, o kitą – tavo darbo kalendorius visiškai tuščias“, – kalbėjo jis.

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Dom Joly neslėpė, kad pinigai jam kelia nerimą, tačiau kartu pabrėžė nesigailintis dėl gyvenimo, kurį nugyveno.

„Turėjau vesti buhalterę arba teisininkę, kuri būtų galėjusi pasirūpinti finansais. Aš panikuoju dėl pinigų, tačiau turėjau geriausius 30 metų, kokius tik galima įsivaizduoti. Kai tik uždirbdavau pinigų, juos išleisdavau ir veždavausi savo vaikus į nepaprastas vietas. Neturiu jokios pensijos – tik finansinę spiralę“, – prisipažino komikas.

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Gailisi vieno finansinio sprendimo

Paklaustas, ką patartų jaunesniam sau, Dom Joly nedvejojo – pasirūpinti pensija ir niekada neparduoti savo buto Noting Hile.

„Keliavau, kūriau dalykus, kuriais didžiuojuosi, gėdinau savo šeimą ir išleidau beveik visus pinigus. Tikiuosi tik vieno – kad nemirsiu siaubingame skurde“, – sakė jis.

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Dom Joly anksčiau taip pat yra prisipažinęs, kad vienu didžiausių savo finansinių sprendimų laiko buto Noting Hile pardavimą rašytojui Salman Rushdie.

„Tai buvo didžiausia mano finansinė klaida. Jei būčiau jį pasilikęs, man daugiau niekada nebūtų reikėję dirbti“, – leidiniui „Mail Online“ yra sakęs komikas.

Pirmąjį butą Dom Joly 1992 metais įsigijo už 117 tūkst. svarų sterlingų (apie 134 tūkst. eurų). Vėliau jis už 220 tūkst. svarų (apie 252 tūkst. eurų) nusipirko ir žemiau esantį butą bei abu būstus sujungė.

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Galiausiai nekilnojamasis turtas buvo parduotas už 1,3 mln. svarų sterlingų (apie 1,49 mln. eurų). Tačiau iki 2024 metų jo vertė buvo išaugusi iki įspūdingų 12 mln. svarų sterlingų (apie 13,75 mln. eurų).

Dom Joly pasakojo panašią klaidą padaręs ir su namu Kotsvolde – jį pardavė dar prieš šiai vietovei tampant itin populiaria tarp londoniečių.

Anot komiko, tai nutiko dar prieš Kotsvoldui „prisipildant londoniečių ir tampant visiškai nepakenčiamam“.

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