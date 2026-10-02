Garsi realybės šou pora skiriasi: santuoka neatlaikė nė 2 metų

Kaip skelbia TMZ, remdamasis teismo dokumentais, Shekinah pirmadienį, rugsėjo 28 dieną, pateikė prašymą nutraukti santuoką. Skyrybų priežastimi ji nurodė nesutaikomus skirtumus, rašė Complex.
Šis žingsnis žengtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Shekinah ir Sarperas viešai patvirtino pasukę skirtingais keliais. Pastaraisiais mėnesiais buvusių mylimųjų santykius lydėjo vis daugiau viešų kaltinimų ir nesutarimų.
Santuoka truko beveik dvejus metus
Remiantis teismo dokumentais, pora susituokė 2024 metų lapkričio 11 dieną, o išsiskyrė 2026-ųjų rugsėjo 22-ąją. Būtent tą dieną Sarperas viešai paskelbė, kad jų „pasakiška meilės istorija baigėsi“.
Bendrų nepilnamečių vaikų pora neturi. Shekinah prašo sutuoktinio išlaikymo, o jų bendro turto ir skolų padalijimo klausimai dar turės būti išspręsti.
Dar prieš kelias dienas Shekinah laikėsi kiek kitokios pozicijos. Sarperui pareiškus: „Savo širdyje ir mintyse dabar esu VIENIŠAS“, moteris pabrėžė, kad pati taip nesijaučia.
„Man nepatinka, kai jis kalba mano vardu ir sako, kad „nė vienas iš mūsų nebelaiko savęs susituokusiu“, nes aš taip nesijaučiu. Vis dar laikau save ištekėjusia, nes tokia ir esu“, – tuomet rašė ji.
Vis dėlto netrukus moteris apsisprendė kreiptis dėl skyrybų.
„Prašymo skirtis nepateikiau lengva širdimi ar nejausdama skausmo, tačiau pasiekiau tašką, iš kurio kelio atgal nebėra. Renkuosi paleisti su meile, išgedėti tai, kuo tikėjau, kad galėjome tapti, ir pradėti judėti pirmyn“, – TMZ sakė Shekinah.
Viešai pažėrė kaltinimų
Pastarieji mėnesiai porai buvo itin audringi. Anksčiau Shekinah kaltino Sarperą realybės šou „90 Day: The Last Resort“ pavertus ne bandymu išsaugoti jų santuoką, o savo komiko karjeros reklama.
Ji taip pat tvirtino, kad laidoje vyras nusprendė dar kartą suteikti šansą jų santykiams tik iš gailesčio, nors esą jau tuomet planavo vėliau ją palikti.
Vėliau Shekinah buvusį mylimąjį pavadino „išnaudotoju ir skriaudėju“. Pasak moters, ji buvo „atidėjusi savo gyvenimą į šalį“, kad galėtų padėti Sarperui persikelti į Jungtines Valstijas. Ji taip pat teigė, kad dėl pagalbos jo karjerai nukentėjo jos pačios verslas.
Naujausiame pareiškime apie skyrybas Shekinah pasakojo, kad jų santykiai ilgainiui ėmė panašėti „labiau į neįpareigojantį ryšį nei į ką nors kita“.
Moteris tikino visą laiką buvusi ištikima, nors ją pasiekdavo kalbos, kad Sarperas naudojasi pažinčių programėlėmis ir yra pastebimas su kitomis moterimis.
Shekinah teigimu, vienos skaudžiausių akimirkų ją lydėjo per Sarpero komedijos turą. Moteris pasakojo, kad kartais po ašarų užkulisiuose sėdėdavo tarp žiūrovų ir klausydavosi, kaip jos vyras juokauja apie ją bei jų santuoką.
Sarperas kaltinimus neigė
Poros išsiskyrimas persipynė ir su jų dalyvavimu televizijos projekte. Shekinah nepasirodė „90 Day: The Last Resort“ sezono aptarimo laidoje po kelis mėnesius trukusių konfliktų su kitais projekto dalyviais bei kūrėjais. Sarperas joje pasirodė vienas.
Taip pat skelbta, kad vyras galėjo būti pastebėtas filmuojantis projekte „90 Day: The Single Life“ – pažinčių šou, kuriame dalyvauja vieniši „90 Day Fiancé“ franšizės herojai. Anot Shekinah, jiedu anksčiau buvo vienas kitam pažadėję šiame projekte niekada nedalyvauti.
Pats Sarperas neigė, kad vietoje santuokos pasirinko šlovę ar pinigus. Jis taip pat tvirtino buvęs „100 procentų ištikimas“ iki tos akimirkos, kai nusiėmė vestuvinį žiedą ir pradėjo gyventi kaip vienišas vyras.
Shekinah Garner ir Sarperas Guvenas žiūrovams geriausiai pažįstami iš populiariosios „90 Day Fiancé“ franšizės, kurioje buvo viešinama ir jų audringa meilės istorija.
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