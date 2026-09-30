Mindaugo ir Simonos Lipnių skyrybų dramoje – netikėtas posūkis

Tačiau atidesni sekėjai pastebėjo naujų pokyčių jųdviejų bendravime internetinėje erdvėje.
Nustojo sekti
„Instagram“ tinkle M. Lipnius nustojo sekti (angl. unfollow) savo buvusią mylimąją, o S. Lipnė vyrą vis dar seka.
Primename, kad tūkstančius sekėjų sutraukiančioje platformoje M. Lipnius neseniai surengė dar vieną klausimų ir atsakymų sesiją. Jos metu vyras atvirai prabilo apie tai, kada iš tikrųjų jųdviejų santuokoje buvo padėtas galutinis taškas.
Atsakydamas į sekėjo klausimą apie skyrybų datą, Mindaugas atskleidė: „Aš jaučiuosi išsiskyręs nuo 05.28, teisiškai jau neatsimenu, kada užfiksuota.“
Primename, kad žinia apie žinomos poros skyrybas viešumą pasiekė tik liepos mėnesį.
Klausimų-atsakymų sesijos metu vyras taip pat neslėpė emocijų ir papasakojo apie savo dabartinę savijautą bei kasdienybę:
„Žinote, dabar gyvenu diena po dienos. Būna dienų, kai būna sunkiau, nuotaika žemesnė, o būna, kad kai atsikeli – nuotaika gera, pilna energijos. Šiandien diena, kai atsikėliau su puikia nuotaika, nes ilgai ir labai gerai išsimiegojau, esu kupinas energijos, gerų minčių.“
Paklaustas, kas padeda išlikti stipriam ir judėti pirmyn, verslininkas pabrėžė artimiausių žmonių palaikymą:
„Neslėpsiu, daugiausia stiprybės semiuosi iš žmonių, esančių aplink save. Pirmiausia, numeris vienas yra mano vaikai. Tai yra šventa. Vardan jų aš kiekvieną dieną keliuosi, man jie yra didžiausia motyvacija keltis, daryti ir nesustoti. Taip pat – šeima, kiti artimieji, kurie yra šalia manęs. Jie yra didžiausi mano įkvėpėjai.“
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