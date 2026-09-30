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TV3 naujienos > Žmonės

Mindaugo ir Simonos Lipnių skyrybų dramoje – netikėtas posūkis

2026-09-30 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 12:25
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Šiuo metu sudėtingą gyvenimo etapą išgyvenantys verslininkai Mindaugas Lipnius ir Simona Lipnė ir toliau išlieka aktyvūs socialiniuose tinkluose, kur atvirai dalijasi savo išgyvenimais po skyrybų.

Šiuo metu sudėtingą gyvenimo etapą išgyvenantys verslininkai Mindaugas Lipnius ir Simona Lipnė ir toliau išlieka aktyvūs socialiniuose tinkluose, kur atvirai dalijasi savo išgyvenimais po skyrybų.

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Tačiau atidesni sekėjai pastebėjo naujų pokyčių jųdviejų bendravime internetinėje erdvėje.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

Nustojo sekti

Instagram“ tinkle M. Lipnius nustojo sekti (angl. unfollow) savo buvusią mylimąją, o S. Lipnė vyrą vis dar seka.

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Primename, kad tūkstančius sekėjų sutraukiančioje platformoje M. Lipnius neseniai surengė dar vieną klausimų ir atsakymų sesiją. Jos metu vyras atvirai prabilo apie tai, kada iš tikrųjų jųdviejų santuokoje buvo padėtas galutinis taškas.

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Atsakydamas į sekėjo klausimą apie skyrybų datą, Mindaugas atskleidė: „Aš jaučiuosi išsiskyręs nuo 05.28, teisiškai jau neatsimenu, kada užfiksuota.“

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Primename, kad žinia apie žinomos poros skyrybas viešumą pasiekė tik liepos mėnesį.

Klausimų-atsakymų sesijos metu vyras taip pat neslėpė emocijų ir papasakojo apie savo dabartinę savijautą bei kasdienybę:

„Žinote, dabar gyvenu diena po dienos. Būna dienų, kai būna sunkiau, nuotaika žemesnė, o būna, kad kai atsikeli – nuotaika gera, pilna energijos. Šiandien diena, kai atsikėliau su puikia nuotaika, nes ilgai ir labai gerai išsimiegojau, esu kupinas energijos, gerų minčių.“

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Paklaustas, kas padeda išlikti stipriam ir judėti pirmyn, verslininkas pabrėžė artimiausių žmonių palaikymą:

„Neslėpsiu, daugiausia stiprybės semiuosi iš žmonių, esančių aplink save. Pirmiausia, numeris vienas yra mano vaikai. Tai yra šventa. Vardan jų aš kiekvieną dieną keliuosi, man jie yra didžiausia motyvacija keltis, daryti ir nesustoti. Taip pat – šeima, kiti artimieji, kurie yra šalia manęs. Jie yra didžiausi mano įkvėpėjai.“

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