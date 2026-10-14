Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aušrinė Gerikienė – apie 17 metų trunkančią santuoką ir netikėtą vyro bruožą: „Norėjau, kad pavydėtų“

2026-10-14 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mylima šalies dainininkė Aušrinė Gerikienė rugsėjį su vyru paminėjo ypatingą progą – 17-ąsias vestuvių metines. Jas pora atšventė ten, kur ir prisiekė amžiną meilę. Pasakodama apie santuoką, moteris neslėpė, kad ir jų namuose būna visko.

Mylima šalies dainininkė Aušrinė Gerikienė rugsėjį su vyru paminėjo ypatingą progą – 17-ąsias vestuvių metines. Jas pora atšventė ten, kur ir prisiekė amžiną meilę. Pasakodama apie santuoką, moteris neslėpė, kad ir jų namuose būna visko.

REKLAMA
0

Naujienų portalui tv3.lt dainininkė Aušrinė Gerikienė atsivėrė apie santuoką, 25-erius metus kartu su mylimuoju ir išmoktas pamokas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aušrinė Gerikienė su vyru

Ypatinga proga

Šiemet Aušrinė nusprendė vyrą vestuvių metinių proga nustebinti ir sugrįžti į Palangą – būtent ten, kur prieš 17 metų pora atšventė savo vestuves.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiemet vestuvių metines nusprendėme pažymėti Palangoje, kadangi dėl vyro darbo negalėjome išvykti į kelionę. Tad sugalvojau, kad reikia paminėti ten, kur ir šventėme vestuves. Užsakiau staigmeną vyrui – viešbutį „Cipolino“ pas Rokutį. Pradžioje susitikome su draugais, nuėjome į koncertą, paminėjome kavinėje, o paskui leidome laiką dviese. Taip paprastai ir simboliškai pabuvome kartu“, – pasakojo ji.

REKLAMA

Paklausta apie ilgos ir sėkmingos santuokos receptą, Aušrinė sakė, kad svarbiausia – abiejų noras būti kartu: 

„Mūsų ilgos santuokos receptas – manau, mūsų abiejų norėjimas būti kartu. Neįsivaizduojame jau vienas kito atskirai... Išbandymų buvo visokių. Ypač kai buvome jaunesni, nes abu esame greitai įsiplieskiantys, nusileisti nė vienas nenorėdavome, tad būdavo visko. Prisiminus dabar juokas ima.

REKLAMA
REKLAMA

Aš dažniausiai išeidavau, kai susipykdavome, kai sukonfliktuodavome. Man reikėdavo pabūti atskirai, bet esu iš tų, kurios labai greitai atleidžia ir nemoka ilgai pykti. Man nepatinka tyla, nepatinka įtampa, todėl aš visada pradėdavau aiškintis priežastis, kodėl kilo konfliktas ir kaip jį išspręsti kuo greičiau.“

Aušrinė atviravo, kad su vyru jų charakteriai – tarsi diena ir naktis. Skirtingas tempas ir požiūris į gyvenimą ne kartą tapo iššūkiu, tačiau šiandien moteris sako išmokusi, kada verta nusileisti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Su vyru esame be proto skirtingi. Esu labai aktyvi, man reikia visur dalyvauti, esu visur bėganti, o jis yra lėtas, konservatyvus, viską labai apgalvoja. Aš viską darau ekspromtu, tad tikrai turėjome labai daug iššūkių per tiek metų, bet dabar, manau, kad perpratome vienas kitą.

Nusprendžiau, kad geriau nusileisti, jog būtų mažiau problemų. Jam irgi sakiau, kad jeigu nenori piktumų – išmoktų žmonai nusileisti. Manau, kad vienas šeimoje turi mokėti nusileisti tam savo ego ir išmokti kartais pabūti protingesniu, kad nebūtų konfliktų“, – atskleidė pašnekovė.

REKLAMA

Kalbėdama apie santykių iššūkius dainininkė prabilo ir apie pavydą. Moteris atskleidė, kad jų draugystės pradžioje vyras beveik nepavydėdavo, o tai ją net erzindavo:

„Su pavydu buvo šiek tiek problemyčių... Mano vyras ypatingai reaguoja į komentarus. Aš jį išmokiau jau, kad jis turėtų iš viso į juos nežiūrėti ir nekreipti dėmesio. Kaip ir aš išmokau...

REKLAMA

Mano vyras vienu momentu buvo labai pavyduolis... Mūsų dar tik draugystės pradžioje, kai nebuvome susituokę, nes mes iš viso kartu jau 25 metus esame, jis anksčiau visai nepavydėdavo, ir tai mane erzindavo. Norėjau, kad pavydėtų, nes pati esu gana pavydi, bet jeigu tam nematau priežasties, tai ir nėra pavydo.“

Apibendrindama bendro gyvenimo metus Aušrinė išskyrė tai, kas, jos manymu, santykiuose svarbiausia

„Džiaugiuosi, kad su metais subrendome, išmokome vienas kitam duoti laisvės, kai jos reikia. Svarbiausia, kad išliktų pagarba ir pasitikėjimas vienas kitu“, – šyptelėjo ji.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų