Aušrinė Gerikienė – apie 17 metų trunkančią santuoką ir netikėtą vyro bruožą: „Norėjau, kad pavydėtų“

Naujienų portalui tv3.lt dainininkė Aušrinė Gerikienė atsivėrė apie santuoką, 25-erius metus kartu su mylimuoju ir išmoktas pamokas.
Ypatinga proga
Šiemet Aušrinė nusprendė vyrą vestuvių metinių proga nustebinti ir sugrįžti į Palangą – būtent ten, kur prieš 17 metų pora atšventė savo vestuves.
„Šiemet vestuvių metines nusprendėme pažymėti Palangoje, kadangi dėl vyro darbo negalėjome išvykti į kelionę. Tad sugalvojau, kad reikia paminėti ten, kur ir šventėme vestuves. Užsakiau staigmeną vyrui – viešbutį „Cipolino“ pas Rokutį. Pradžioje susitikome su draugais, nuėjome į koncertą, paminėjome kavinėje, o paskui leidome laiką dviese. Taip paprastai ir simboliškai pabuvome kartu“, – pasakojo ji.
Paklausta apie ilgos ir sėkmingos santuokos receptą, Aušrinė sakė, kad svarbiausia – abiejų noras būti kartu:
„Mūsų ilgos santuokos receptas – manau, mūsų abiejų norėjimas būti kartu. Neįsivaizduojame jau vienas kito atskirai... Išbandymų buvo visokių. Ypač kai buvome jaunesni, nes abu esame greitai įsiplieskiantys, nusileisti nė vienas nenorėdavome, tad būdavo visko. Prisiminus dabar juokas ima.
Aš dažniausiai išeidavau, kai susipykdavome, kai sukonfliktuodavome. Man reikėdavo pabūti atskirai, bet esu iš tų, kurios labai greitai atleidžia ir nemoka ilgai pykti. Man nepatinka tyla, nepatinka įtampa, todėl aš visada pradėdavau aiškintis priežastis, kodėl kilo konfliktas ir kaip jį išspręsti kuo greičiau.“
Aušrinė atviravo, kad su vyru jų charakteriai – tarsi diena ir naktis. Skirtingas tempas ir požiūris į gyvenimą ne kartą tapo iššūkiu, tačiau šiandien moteris sako išmokusi, kada verta nusileisti.
„Su vyru esame be proto skirtingi. Esu labai aktyvi, man reikia visur dalyvauti, esu visur bėganti, o jis yra lėtas, konservatyvus, viską labai apgalvoja. Aš viską darau ekspromtu, tad tikrai turėjome labai daug iššūkių per tiek metų, bet dabar, manau, kad perpratome vienas kitą.
Nusprendžiau, kad geriau nusileisti, jog būtų mažiau problemų. Jam irgi sakiau, kad jeigu nenori piktumų – išmoktų žmonai nusileisti. Manau, kad vienas šeimoje turi mokėti nusileisti tam savo ego ir išmokti kartais pabūti protingesniu, kad nebūtų konfliktų“, – atskleidė pašnekovė.
Kalbėdama apie santykių iššūkius dainininkė prabilo ir apie pavydą. Moteris atskleidė, kad jų draugystės pradžioje vyras beveik nepavydėdavo, o tai ją net erzindavo:
„Su pavydu buvo šiek tiek problemyčių... Mano vyras ypatingai reaguoja į komentarus. Aš jį išmokiau jau, kad jis turėtų iš viso į juos nežiūrėti ir nekreipti dėmesio. Kaip ir aš išmokau...
Mano vyras vienu momentu buvo labai pavyduolis... Mūsų dar tik draugystės pradžioje, kai nebuvome susituokę, nes mes iš viso kartu jau 25 metus esame, jis anksčiau visai nepavydėdavo, ir tai mane erzindavo. Norėjau, kad pavydėtų, nes pati esu gana pavydi, bet jeigu tam nematau priežasties, tai ir nėra pavydo.“
Apibendrindama bendro gyvenimo metus Aušrinė išskyrė tai, kas, jos manymu, santykiuose svarbiausia
„Džiaugiuosi, kad su metais subrendome, išmokome vienas kitam duoti laisvės, kai jos reikia. Svarbiausia, kad išliktų pagarba ir pasitikėjimas vienas kitu“, – šyptelėjo ji.