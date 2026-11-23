Sekmadienio vakarą „Co-op Live“ arenoje Mančesteryje, Anglijos šiaurės vakaruose, vykusiame JAV reperio Dono Toliverio koncerte dalyvavo apie 12 tūkst. žmonių.
Koncerte JK pasklidus nežinomai medžiagai evakuoti tūkstančiai žmonių
Gavus „pranešimų apie minioje buvusius žmones, pajutusius nežinomos medžiagos poveikį“, buvo iškviestos avarinės tarnybos, pranešė Mančesterio policija, įvykio vietoje paskelbusi didelio masto incidentą.
„Keliems žmonėms pagalba suteikta vietoje, o vienas išvežtas į ligoninę“, – sakė Didžiojo Mančesterio policijos atstovė Steph Parker ir pridūrė, kad pareigūnai mėgina „išsiaiškinti, kokia tai buvo medžiaga“.
Arena, prisistatanti kaip didžiausia šalyje gyvų pasirodymų vieta, nurodė bendradarbiaujanti su policija, siekdama „nustatyti incidento priežastį“.
Regioninė greitosios medicinos pagalbos tarnyba pranešė, kad įvykio vietoje įvertino daugiau kaip 50 žmonių sveikatos būklę. Kai kurie iš jų skundėsi „akių ir kvėpavimo takų simptomais“. Arenoje taip pat buvo vykdomos nukenksminimo procedūros.
Amerikiečių atlikėjas Donas Toliveris, bendradarbiavęs su muzikantais Travisu Scottu ir Justinu Bieberiu, šiuo metu rengia antrąjį pasaulinio koncertų turo „Nitrous“ etapą. Pirmadienį numatytas jo koncertas Londone.
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