Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Legendinės Vaivos Mainelytės gyvenime – naujas vingis: „Dieve, kaip jautru...“

2026-10-05 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Venecijos ir JAV kino festivaliuose triumfavęs kūrinys – jau ir Lietuvoje. Penktadienį Vilniuje kviestiniai svečiai rinkosi į šio prestižinius apdovanojimus susižėrusio virtualios realybės patirties „Atsisveikinimas“ premjerą.

Vaiva Mainelytė
GALERIJA (44)

Venecijos ir JAV kino festivaliuose triumfavęs kūrinys – jau ir Lietuvoje. Penktadienį Vilniuje kviestiniai svečiai rinkosi į šio prestižinius apdovanojimus susižėrusio virtualios realybės patirties „Atsisveikinimas“ premjerą.

REKLAMA
1

Tarptautinių festivalių publiką sužavėjusią istoriją apie meilę, atmintį ir dviejų žmonių ryšį lietuviškai įgarsino legendiniai aktoriai: Vaiva Mainelytė ir Juozas Budraitis, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virtualios realybės patirties „Atsisveikinimas“ premjera

„Atsisveikinimas“ pasakoja apie 72 metų pianistę Idą, gyvenančią su demencija, ir jos vyrą Danielių. Tačiau tai nėra tradicinis filmas, kurio istoriją žiūrovas stebi iš šalies. Užsidėjęs virtualios realybės akinius jis pats atsiduria Idos pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Atsisveikinimas“ kalba ne vien apie demenciją. Pirmiausia tai istorija apie du žmones, ilgą gyvenimą buvusius kartu, ir apie meilę, kuri mėgina išsilaikyti net tuomet, kai atmintis pradeda trinti bendros istorijos pėdsakus.

REKLAMA

V. Mainelytė: „O Dieve, kaip jautru“

„Mylėk mane ir tada, kai to nebesuprasiu“, – tyliai ištaria Ida. O žiūrovas gali įsivaizduoti, kaip ji švelniai priglunda prie vyro peties.

Idą įgarsinusi aktorė V. Mainelytė po virtualios realybės peržiūros salę paliko sudrėkusiomis nuo ašarų akimis.

„Dieve, kaip jautru, – atsiduso aktorė. – Ir kaip arti viskas vyksta. Ši nauja meno rūšis nepaprastai veikia emocijas. Esu įsitikinusi, kad tokie kūriniai gali būti ir puikūs psichoterapijos seansai. Joks psichologas nesuteiks tiek erdvės jausmams ir nepadės taip atsiriboti nuo slegiančios kasdienybės.“

REKLAMA
REKLAMA

Į juostos peržiūrą aktorė atėjo su savo keturiolikmete anūke. „Mačiau, kad ji taip pat braukė ašarą. Ir ne tik todėl, kad girdėjo močiutės balsą, o ir dėl to, kad kūrinys emociškai paveikia įvairaus amžiaus žiūrovus“, – samprotavo V. Mainelytė.

Virtualios realybės patirtis ji lygino su vaikystės fantazijomis.

„Vaikystėje mums prie lovų kabindavo gobelenus su pasakų siužetais. Šalia mano lovos kabėjo Raudonkepuraitė. Kai atsibusdavau, pradėdavau fantazuoti – žiūrėdavau į tą Raudonkepuraitę ir įsivaizduodavau, kad tai aš. Užsimerkdavau ir atrodydavo, kad pasaka atgyja. Atsimerkdavau pažiūrėti – ar vilkas manęs dar nesuėdė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žiūrėdama virtualios realybės patirtis taip pat jaučiuosi grįžtanti į vaikystės fantazijas. Tai ypač pajutau žiūrėdama „Angelų takais“ ir „Pasaulių sutvėrimą“ pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius.“

Su savo vyrą įkūnijusiu J. Budraičiu V. Mainelytė yra vaidinusi ne viename filme. „Praktiškai jis liko vienintelis iš visų mano buvusių ekrano partnerių“, – atsiduso aktorė.

REKLAMA

Jautri istorija apie meilę ir dviejų žmonių ryšį

Tai – ne tradicinis filmas, kurį žiūrovas tiesiog stebi ekrane. Užsidėjęs virtualios realybės akinius jis pats atsiduria pagrindinės herojės pasaulyje ir tampa istorijos dalimi.

„Tai jautri istorija apie meilę, atmintį ir dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka net tada, kai prisiminimai pradeda blėsti. Labai džiaugiamės, kad pavyko į Lietuvą atsivežti tokį stiprų ir tarptautiniu mastu įvertintą kūrinį“, – sako „Oniroco“ generalinis direktorius Lukas Verpetinskas.

REKLAMA

Režisierių Kate Voet ir Victor Maes sukurta interaktyvi VR patirtis jau spėjo sulaukti tarptautinio pripažinimo. 2025 metais pasaulinė jos premjera įvyko Venecijos kino festivalio „Venice Immersive“ programoje, kur „A Long Goodbye“ pelnė „Venice Immersive Achievement Prize“. 2026-aisiais kūrinys buvo įvertintas ir viename svarbiausių pasaulio kino, muzikos bei technologijų renginių – SXSW festivalyje JAV..

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Patirtis, po kurios norisi pabūti tyloje

Maždaug 30 minučių trunkančioje patirtyje susijungia akvarelę primenanti animacija, muzika, garsas ir interaktyvūs elementai. Muziką jai sukūrė neoklasikinės muzikos kūrėjas ir pianistas Joep Beving.

„Tai viena tų patirčių, po kurių norisi ne iškart griebtis telefono, o kelias minutes pabūti tyloje. Nors tema jautri, kūrinys nėra niūrus – jame labai daug švelnumo, grožio ir meilės. Norėjome Lietuvoje pasiūlyti patirtį, kuri būtų skirta ne tik virtualios realybės gerbėjams, bet kiekvienam, ieškančiam stipraus kultūrinio išgyvenimo“, – sako L. Verpetinskas.

Interaktyvi virtualios realybės patirtis „Atsisveikinimas“ nuo spalio 2 dienos rodoma Vilniuje „Oniroco“ Pojūčių meno centre, Kaune – Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. O Klaipėdoje nuo spalio 9 d. – Kultūros fabrike.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Andrius Užkalnis su sužadėtine Monika Žilinskaite (nuotr. soc. tinklų, nuotr. BNS)
Ką tik mylimajai Monikai Žilinskaitei pasipiršęs Užkalnis ryžosi atverti širdį: štai kodėl iki vestuvių neskuba apsigyventi kartu (14)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų