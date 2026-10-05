Legendinės Vaivos Mainelytės gyvenime – naujas vingis: „Dieve, kaip jautru...“

Tarptautinių festivalių publiką sužavėjusią istoriją apie meilę, atmintį ir dviejų žmonių ryšį lietuviškai įgarsino legendiniai aktoriai: Vaiva Mainelytė ir Juozas Budraitis, rašoma pranešime spaudai.
„Atsisveikinimas“ pasakoja apie 72 metų pianistę Idą, gyvenančią su demencija, ir jos vyrą Danielių. Tačiau tai nėra tradicinis filmas, kurio istoriją žiūrovas stebi iš šalies. Užsidėjęs virtualios realybės akinius jis pats atsiduria Idos pasaulyje.
„Atsisveikinimas“ kalba ne vien apie demenciją. Pirmiausia tai istorija apie du žmones, ilgą gyvenimą buvusius kartu, ir apie meilę, kuri mėgina išsilaikyti net tuomet, kai atmintis pradeda trinti bendros istorijos pėdsakus.
V. Mainelytė: „O Dieve, kaip jautru“
„Mylėk mane ir tada, kai to nebesuprasiu“, – tyliai ištaria Ida. O žiūrovas gali įsivaizduoti, kaip ji švelniai priglunda prie vyro peties.
Idą įgarsinusi aktorė V. Mainelytė po virtualios realybės peržiūros salę paliko sudrėkusiomis nuo ašarų akimis.
„Dieve, kaip jautru, – atsiduso aktorė. – Ir kaip arti viskas vyksta. Ši nauja meno rūšis nepaprastai veikia emocijas. Esu įsitikinusi, kad tokie kūriniai gali būti ir puikūs psichoterapijos seansai. Joks psichologas nesuteiks tiek erdvės jausmams ir nepadės taip atsiriboti nuo slegiančios kasdienybės.“
Į juostos peržiūrą aktorė atėjo su savo keturiolikmete anūke. „Mačiau, kad ji taip pat braukė ašarą. Ir ne tik todėl, kad girdėjo močiutės balsą, o ir dėl to, kad kūrinys emociškai paveikia įvairaus amžiaus žiūrovus“, – samprotavo V. Mainelytė.
Virtualios realybės patirtis ji lygino su vaikystės fantazijomis.
„Vaikystėje mums prie lovų kabindavo gobelenus su pasakų siužetais. Šalia mano lovos kabėjo Raudonkepuraitė. Kai atsibusdavau, pradėdavau fantazuoti – žiūrėdavau į tą Raudonkepuraitę ir įsivaizduodavau, kad tai aš. Užsimerkdavau ir atrodydavo, kad pasaka atgyja. Atsimerkdavau pažiūrėti – ar vilkas manęs dar nesuėdė.
Žiūrėdama virtualios realybės patirtis taip pat jaučiuosi grįžtanti į vaikystės fantazijas. Tai ypač pajutau žiūrėdama „Angelų takais“ ir „Pasaulių sutvėrimą“ pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius.“
Su savo vyrą įkūnijusiu J. Budraičiu V. Mainelytė yra vaidinusi ne viename filme. „Praktiškai jis liko vienintelis iš visų mano buvusių ekrano partnerių“, – atsiduso aktorė.
Jautri istorija apie meilę ir dviejų žmonių ryšį
Tai – ne tradicinis filmas, kurį žiūrovas tiesiog stebi ekrane. Užsidėjęs virtualios realybės akinius jis pats atsiduria pagrindinės herojės pasaulyje ir tampa istorijos dalimi.
„Tai jautri istorija apie meilę, atmintį ir dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka net tada, kai prisiminimai pradeda blėsti. Labai džiaugiamės, kad pavyko į Lietuvą atsivežti tokį stiprų ir tarptautiniu mastu įvertintą kūrinį“, – sako „Oniroco“ generalinis direktorius Lukas Verpetinskas.
Režisierių Kate Voet ir Victor Maes sukurta interaktyvi VR patirtis jau spėjo sulaukti tarptautinio pripažinimo. 2025 metais pasaulinė jos premjera įvyko Venecijos kino festivalio „Venice Immersive“ programoje, kur „A Long Goodbye“ pelnė „Venice Immersive Achievement Prize“. 2026-aisiais kūrinys buvo įvertintas ir viename svarbiausių pasaulio kino, muzikos bei technologijų renginių – SXSW festivalyje JAV..
Patirtis, po kurios norisi pabūti tyloje
Maždaug 30 minučių trunkančioje patirtyje susijungia akvarelę primenanti animacija, muzika, garsas ir interaktyvūs elementai. Muziką jai sukūrė neoklasikinės muzikos kūrėjas ir pianistas Joep Beving.
„Tai viena tų patirčių, po kurių norisi ne iškart griebtis telefono, o kelias minutes pabūti tyloje. Nors tema jautri, kūrinys nėra niūrus – jame labai daug švelnumo, grožio ir meilės. Norėjome Lietuvoje pasiūlyti patirtį, kuri būtų skirta ne tik virtualios realybės gerbėjams, bet kiekvienam, ieškančiam stipraus kultūrinio išgyvenimo“, – sako L. Verpetinskas.
Interaktyvi virtualios realybės patirtis „Atsisveikinimas“ nuo spalio 2 dienos rodoma Vilniuje „Oniroco“ Pojūčių meno centre, Kaune – Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. O Klaipėdoje nuo spalio 9 d. – Kultūros fabrike.
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