Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona atskleidė, kaip jis gyvena dabar: „Šiame etape...“

Pasaulyje minint informuotumo apie frontotemporalinę demenciją (FTD) savaitę, 50-metė modelis ir verslininkė Emma Heming Willis pasidalijo jautria žinute apie savo 71-erių vyrą Bruce'ą Willisą, rašė People.
Ji atskleidė, kokią didelę įtaką vyro liga padarė jos veiklai ir norui garsiau kalbėti apie demenciją bei su ja susiduriančių žmonių kasdienybę.
„Negaliu praleisti informuotumo apie FTD savaitės nepakalbėjusi apie Bruce'ą. Jis yra pagrindinė mano veiklos varomoji jėga. Jis man atvėrė daugybę durų šioje veikloje, o aš ir toliau pro jas žengsiu“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė Emma.
„Neleisiu, kad jo diagnozė būtų beprasmė“
Moteris pabrėžė norinti, kad jų šeimos patirtis padėtų ir kitiems, susidūrusiems su panašiais iššūkiais.
„Neleisiu, kad jo diagnozė būtų beprasmė. Žinau, kaip jis didžiuotųsi žinodamas, kad padeda šeimoms, gyvenančioms su FTD ir kitomis demencijos formomis, bei jų artimiesiems, kurie jais rūpinasi, būti pastebėtiems ir išgirstiems“, – tęsė ji.
Emma, ne kartą atvirai kalbėjusi apie Bruce'o priežiūros realybę, taip pat prabilo apie aktoriaus palikimą.
„Šiame naujame savo gyvenimo etape Bruce'as ir toliau kuria savo palikimą. Jis yra ir visada bus legenda. Ir aš be galo didžiuojuosi būdama jo žmona“, – jautriai rašė ji prie aktoriaus nuotraukos.
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Diagnozę šeima atskleidė 2023 metais
Bruce'o Williso šeima 2023 metais paskelbė, kad aktoriui diagnozuota frontotemporalinė demencija (FTD). Dar anksčiau artimieji buvo pranešę, kad jis susiduria su afazija – sutrikimu, paveikusiu jo gebėjimą bendrauti.
Frontotemporalinė demencija – grupė smegenų sutrikimų, pažeidžiančių priekines ir smilkinines smegenų skiltis. Liga gali lemti kalbos, emocijų, asmenybės ir judėjimo pokyčius.
Po vyro diagnozės Emma didelę dalį savo veiklos skyrė visuomenės švietimui apie demenciją ir pagalbai šeimoms, kurios su ja susiduria.
Šių metų kovą ji įkūrė „Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support“ fondą, skirtą demencijos tyrimams ir sergančiuosius prižiūrinčių artimųjų paramai.
„Ši kelionė man atvėrė akis ir parodė realybę, su kuria susiduria daugybė šeimų, kai jų artimas žmogus gyvena su frontotemporaline demencija. Tvirtai tikiu, kad svarbu remti mokslinius tyrimus ir kartu nepamiršti žmonių, kurie kasdien prisiima didžiulę atsakomybę rūpindamiesi savo artimaisiais“, – kalbėjo Emma.
Ji pridūrė besitikinti, kad fondas padės geriau suprasti FTD ir suteiks daugiau paramos su šia liga susiduriančioms šeimoms.
„Bruce'as visada pasižymėjo dosnumu ir didele širdimi. Žinau, kad jis didžiuotųsi matydamas, jog ši iniciatyva padeda su šia liga susiduriančioms šeimoms“, – sakė ji.
Papasakojo, kaip dabar laikosi šeima
Gegužės 27 dieną laidoje „TODAY“ Emma trumpai papasakojo ir apie tai, kaip šeimai sekasi gyventi su Bruce'o liga.
„Žinote, mums sekasi gerai. Mano vyras yra apsuptas rūpesčio ir meilės, o mes šiomis aplinkybėmis darome viską, ką galime“, – sakė ji.
Rūpinimasis vyru pakeitė ir pačios Emmos požiūrį į savo sveikatą. Ji pabrėžė, kad sergančius artimuosius prižiūrantiems žmonėms itin svarbu nepamiršti savęs.
„Supratau, kaip svarbu rūpintis savimi. Jeigu nesirūpinsime savimi, kaip galėsime pasirūpinti žmonėmis, kuriuos mylime? Todėl labai svarbu teikti pirmenybę savo sveikatai, taip pat ir smegenų sveikatai. Yra dalykų, kuriuos galime padaryti jau šiandien, kad pasirūpintume savo smegenimis rytoj“, – teigė ji.
Emma ir Bruce'as Willisas susituokė 2009 metais. Pora augina dvi dukras – Mabel ir Evelyn.
Aktorius taip pat turi tris dukras – Rumer, Scout ir Tallulah Willis – iš ankstesnės santuokos su aktore Demi Moore.
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