Garsiai aktorei paskelbus apie vėžio diagnozę – naujausia žinia apie jos sveikatą

69-erių Beverley Callard šių metų pradžioje paskelbė, kad jai diagnozuotas krūties vėžys. Maždaug tuo pačiu metu aktorė kartu su vyru Jon McEwan persikėlė į Airiją, kur ji gavo Lily Patterson vaidmenį RTE seriale „Fair City“, rašė Mirror.
Papasakojo apie sveikatos būklę
Muilo operų žvaigždė geriausiai žinoma dėl Liz McDonald vaidmens seriale „Coronation Street“, kuriame su pertraukomis vaidino maždaug 30 metų.
Neseniai Beverley Callard baigė radioterapijos kursą, tačiau šiuo metu vis dar laukia papildomų tyrimų rezultatų. Medikai nusprendė atlikti jos pilvo srities biopsijas.
Trečiadienio vakarą socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše aktorė pasidalijo naujausia informacija apie savo sveikatą.
„Taigi, naujienos. Šiandien darbą baigiau anksčiau, diena buvo gera. Vis dar neturiu pilvo biopsijų rezultatų, todėl laukiu. Žinoma, gana nerimauju, bet laikausi gerai. Man viskas gerai. Viskas tiesiog juda į priekį“, – kalbėjo ji.
Pranešė džiugią žinią
Nors tyrimų rezultatų Beverley Callard dar nesulaukė, jos gyvenime atsirado ir džiugių naujienų.
Pastarosiomis dienomis Beverley ir jos vyras apsilankė gyvūnų prieglaudoje „Dublin Dog Hub“. Ten aktorė susižavėjo šunimi vardu Elvis ir socialiniuose tinkluose ėmė aktyviai ieškoti jam naujų namų.
Pora jau augina du šunis, todėl Jon McEwan iš pradžių nebuvo tikras, ar reikėtų į šeimą priimti dar vieną augintinį. Vis dėlto naujausiame vaizdo įraše Beverley atskleidė, kad jiedu apsigalvojo ir nusprendė Elvis priglausti patys.
„Šiandien grįžau namo iš darbo ir sulaukiau gerų naujienų“, – sakė aktorė.
Tuomet Jon pranešė: „Buvau „Maxi Zoo“ ir nupirkau penkių metrų dresavimo pavadėlį.“
Tai išgirdusi Beverley neslėpė džiaugsmo: „Mes pasiimsime Elvis! Taip!“
Jon juokaudamas pridūrė: „Trenkiau kumščiu į stalą ir gavau tai, ko norėjau. Žinojau, kad jo nepasiimsime, bet galiausiai pasiėmėme.“
Naujojo šeimos nario porai dar teks palaukti maždaug savaitę – šuo šiuo metu kastruojamas ir ženklinamas mikroschema.
Gerbėjai neslėpė emocijų
Beverley sekėjai netruko sureaguoti į džiugią žinią.
„Iš tikrųjų verkiu, labai dėl jūsų džiaugiuosi“, – rašė viena gerbėja.
„Jam labai pasisekė – turės nuostabius šeimininkus ir draugų, su kuriais galės žaisti“, – pridūrė kita.
Dar viena sekėja rašė: „Fantastiškos naujienos. Tas jaudulys tiesiog neįtikėtinas, labai dėl jūsų abiejų džiaugiuosi. Meldžiuosi, kad netrukus sulauktumėte tyrimų rezultatų, o Elvis padėtų bent kiek nuo viso to atitraukti mintis.“
Neseniai prarado sąmonę filmavimo aikštelėje
Žinia apie Elvis pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Beverley Callard gerbėjams papasakojo turėjusi pailsėti po to, kai filmavimo aikštelėje prarado sąmonę.
Dėl sveikatos aktorei teko atšaukti dalį savo planų, tačiau ji nenorėjo atsisakyti anksčiau duoto pažado apsilankyti gyvūnų prieglaudoje.
„Jums visiems bus malonu išgirsti, kad ilsėjausi. Tiesą sakant, tai ir darau, išskyrus tuomet, kai einu į darbą. Neturiu jokio socialinio gyvenimo, o mano gyvenimas šiuo metu sustojęs. Tačiau negaliu neiti į darbą. Atšaukėme viską, išskyrus vieną mano duotą pažadą, nes negalėjau jų nuvilti“, – pasakojo ji.
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