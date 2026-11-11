Laidų vedėja atsidūrė ligoninėje

„Instagram“ istorijoje paskelbtoje nuotraukoje moteris matoma iškėlusi nykštį į viršų, o aplink jos lovą užtrauktos užuolaidos.
Atsidūrė ligoninėje
Prie nuotraukos Emma juokavo, kad ligoninė nėra jos „mėgstamiausias viešbutis“. Vis dėlto laidų vedėja neatskleidė, dėl kokių priežasčių šįkart atsidūrė medikų rankose, skelbė dailystar.co.uk.
Tai ne pirmas kartas, kai moteris prabyla apie sveikatos problemas. 2024 metais ji savo „Instagram“ paskyroje atviravo, kad jau kurį laiką jos savijauta nėra gera, o ligoninėje jai teko praleisti daugiau laiko nei namuose.
„Jau gana ilgą laiką mano sveikata nėra geriausios būklės, o ligoninėje praleidau daugiau laiko nei savo pačios namuose. Skiriu laiko atitrūkti nuo darbo ir kasdienio gyvenimo, kad galėčiau susitelkti į visišką jėgų atgavimą. Netrukus sugrįšiu“, – tuomet rašė ji.
Po kelių savaičių laidų vedėja dar kartą kreipėsi į gerbėjus ir papasakojo apie gydymą bei sveikatos būklę.
„Prieš mėnesį man buvo atlikta operacija, vartoju dideles steroidų dozes ir bandau kitus vaistus. Tačiau, kad tik neprisikalbėčiau, jaučiuosi gerokai stipresnė“, – džiaugėsi Emma.
Prieš naujausią apsilankymą ligoninėje Emma buvo grįžusi į Jungtinę Karalystę po darbo Jungtinėse Amerikos Valstijose.