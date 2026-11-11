Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Laidų vedėja atsidūrė ligoninėje

2026-11-11 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

BBC sporto laidų vedėja Emma Louise Jones gerbėjams sukėlė nerimą, socialiniuose tinkluose pasidalijusi nuotrauka iš ligoninės lovos.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

BBC sporto laidų vedėja Emma Louise Jones gerbėjams sukėlė nerimą, socialiniuose tinkluose pasidalijusi nuotrauka iš ligoninės lovos.

REKLAMA
0

Instagram“ istorijoje paskelbtoje nuotraukoje moteris matoma iškėlusi nykštį į viršų, o aplink jos lovą užtrauktos užuolaidos.

Atsidūrė ligoninėje

Prie nuotraukos Emma juokavo, kad ligoninė nėra jos „mėgstamiausias viešbutis“. Vis dėlto laidų vedėja neatskleidė, dėl kokių priežasčių šįkart atsidūrė medikų rankose, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai ne pirmas kartas, kai moteris prabyla apie sveikatos problemas. 2024 metais ji savo „Instagram“ paskyroje atviravo, kad jau kurį laiką jos savijauta nėra gera, o ligoninėje jai teko praleisti daugiau laiko nei namuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Jau gana ilgą laiką mano sveikata nėra geriausios būklės, o ligoninėje praleidau daugiau laiko nei savo pačios namuose. Skiriu laiko atitrūkti nuo darbo ir kasdienio gyvenimo, kad galėčiau susitelkti į visišką jėgų atgavimą. Netrukus sugrįšiu“, – tuomet rašė ji.

REKLAMA

Po kelių savaičių laidų vedėja dar kartą kreipėsi į gerbėjus ir papasakojo apie gydymą bei sveikatos būklę.

„Prieš mėnesį man buvo atlikta operacija, vartoju dideles steroidų dozes ir bandau kitus vaistus. Tačiau, kad tik neprisikalbėčiau, jaučiuosi gerokai stipresnė“, – džiaugėsi Emma.

Prieš naujausią apsilankymą ligoninėje Emma buvo grįžusi į Jungtinę Karalystę po darbo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų