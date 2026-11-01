Po galimai apsinuodijusios 16-metės mirties Vilniuje: paaiškėjo įvykio detalės

Nepilnametę medikai rado sunkios būklės, ją iš karto buvo nuspręsta vežti į ligoninę Vilniuje, skelbė portalas „Lrytas.lt“.
Kaip šis portalas skelbė, iš Švenčionių rajono į Vilniaus ligoninę nepilnametė visą kelią buvo reanimuojama, kartu važiavo ir jos mama.
Teigiama, jog 16-metės mirtis po reanimacijos buvo konstatuota ją jau atvežus į Vaikų ligoninės priėmimo skyrių.
Mirė sekmadienį
Mergina mirė sekmadienį, apie 3 val. 30 min.
Ji buvo pristatyta iš Švenčionių r.
Įtariama, kad nepilnametė apsinuodijo neaiškios kilmės medžiagomis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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