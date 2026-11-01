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Po galimai apsinuodijusios 16-metės mirties Vilniuje: paaiškėjo įvykio detalės

2026-11-01 16:48 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-01 16:48
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Vilniuje, Santariškių g. esančioje ligoninėje, mirė nepilnametė (gim. 2010 m.), skelbė policija. Taip pat paaiškėjo įvykio aplinkybės.

Greitoji (nuotr. Elta)

Vilniuje, Santariškių g. esančioje ligoninėje, mirė nepilnametė (gim. 2010 m.), skelbė policija. Taip pat paaiškėjo įvykio aplinkybės.

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Nepilnametę medikai rado sunkios būklės, ją iš karto buvo nuspręsta vežti į ligoninę Vilniuje, skelbė portalas „Lrytas.lt“.

Kaip šis portalas skelbė, iš Švenčionių rajono į Vilniaus ligoninę nepilnametė visą kelią buvo reanimuojama, kartu važiavo ir jos mama.

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Teigiama, jog 16-metės mirtis po reanimacijos buvo konstatuota ją jau atvežus į Vaikų ligoninės priėmimo skyrių.

Mirė sekmadienį

Mergina mirė sekmadienį, apie 3 val. 30 min. 

Ji buvo pristatyta iš Švenčionių r. 

Įtariama, kad nepilnametė apsinuodijo neaiškios kilmės medžiagomis. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

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