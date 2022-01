Lady Gagos mama – apie dukrą kankinusią ligą ir išgyvenimus: nežinojau, kaip jai padėti

Atvirai kalbėdama apie Lady Gagą (Stefani – tikrasis atlikėjos vardas), ji prisipažino, kad padarė daug klaidų.

Portalui metro.co.uk teigė, jog būdama visai jauna Lady Gaga kovojo su depresija ir jautėsi izoliuota, nes buvo kitokia nei kiti.

Išskirtinio interviu metu, Lady Gagos mama pasakojo, kad nuo pat mažens ji kentė nuo patyčių ir tai turėjo įtakos jos psichinei sveikatai. C.Germanotta laidoje „Mamos akimis“, sakė: „Mokykloje mano dukra buvo unikali, dėl to jai teko nemažai išgyventi. Įsivaizduokite, kad esate izoliuotas, atstumtas, pažemintas. Būtent taip jautėsi Stefani. Jai ėmus kvestionuoti savo galimybes ir vietą šioje žemėje, dukra pradėjo klimpti į depresiją. Kaip tėvai, mes bandėme padėti kaip tik galėjome, stojome į jos pusę, tačiau tuo metu apie depresiją ir jos pasekmes žinojome išties mažai.“

Lady Gaga ne tik, kad jaunystėje patyrė patyčias, tačiau būdama dar 19-os ji buvo seksualiai išnaudota. Visą tai susidėjo ir ji palūžo, susirgo depresija.

Ji teigė, kad su tėčiu bandė visaip ją palaikyti, nes ji buvo unikali asmenybė, tačiau prisipažino, kad klydo. „Padariau nemažai klaidų. Tuo metu nesuvokiau ir nežinojau pirmųjų depresijos ženklų“, – jautriai pasakė Lady Gagos mama.

Primename, kad 2019-ieji atlikėjai buvo pilni išbandymų. Vos pasirodžius filmui „Taip gimė žvaigždė“, kuriame Lady Gaga ir Bradley Cooperis suvaidino įsimylėjėlius, kalbos apie tarp jų užsimezgusį romaną netilo ir už filmo aikštelės ribų. Tiesa, tuo metu Gaga turėjo sužadėtinį, Christiano. Deja, dar per „Grammy“ apdovanojimus ji pasirodė be sužadėtuvių žiedo, o netrukus pasirodė ir žinia, jog jie – nebe kartu. Užsienio pramogų pasaulio užkulisiuose sklido kalbos, jog C. Carino neva bandė pernelyg sukontroliuoti Gagą.