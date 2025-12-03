 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kristina Burneikienė parodė kūno triuką, kuris iškart padės atsikratyt 5 kg: tą gali padaryti kiekviena

2025-12-03 20:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 20:30

Žinoma moteris, vadinama moteriškumo architekte, choreografe, scenos profesionale ir aukštakulnių meistre, Kristina Burneikienė, nusprendė savo pamokas pradėti teikti ir socialiniuose tinkluose.

Kristina Burneikienė (nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS, stop kadrai)

0

Ji pasidalino vaizdo įrašu, kurį, jos teigimu, gali panaudoti kiekviena moteris, norėdama akimirkai sustiprinti savo pasitikėjimą savimi.

Šiuo įrašu ji leido pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Tu atrodai 5 kilogramais didesnė vien dėl laikysenos. Žiūrėk – tai matyti plika akimi.

Ar vis dar manai, kad tavo kūnas nekalba?

Pažiūrėk į savo nugarą.

Jei tavo pečiai pasvirę, jei esi susikūprinusi, jei smakras nuleistas – tavo kūnas siunčia žinutę, kurios nenori perduoti:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš nepasitikiu savimi.“

„Aš bijau būti matoma.“

„Aš slepiuosi.“

Tai vieni dažniausių moterų vidinių dialogų.

Giliai viduje jauti: kai palinksti, atrodai didesnė, mažiau elegantiška, mažiau fotogeniška.

Kūno laikysena ima tarsi atsiprašinėti už tavo pačios buvimą.

Bet kai ištiesini nugarą? Kai pakeli kaklą? Kai laikai smakrą taip, lyg nešiotum karūną?

Viskas pasikeičia:

– atrodai lieknesnė,

– tavo veidas tampa atviresnis ir patrauklesnis,

– tavo energija užpildo erdvę,

– žvilgsniai ima į tave reaguoti.

Laikysena yra svarbi. Posture matters.

Tavo nugara šiuo metu pasako apie tave daugiau, nei galėtum pagalvoti. Todėl prieš žiūrėdama vaizdo įrašą – ištiesink nugarą.

Dabar.

Ir stebėk, kaip tavo veidas, kūnas ir energija pasikeičia vos per dvi sekundes“, – teigė K. Burneikienė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
