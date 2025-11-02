 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kostas Smoriginas išlydimas į paskutinę kelionę: amžinojo poilsio atguls Menininkų kalnelyje

2025-11-02 13:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 13:35

Savaitės viduryje Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – Anapilin iškeliavo garsus Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Šiandien, lapkričio 2-ąją, menininkas yra išlydimas į paskutinę kelionę. 

K.Smoriginas išlydimas į paskutiniąją kelionę (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
15

Atsisveikinti su K. Smoriginu buvo galima lapkričio 1–2 dienomis Jaunimo teatre. 

2

Atsisveikinti su K. Smoriginu buvo galima lapkričio 1–2 dienomis Jaunimo teatre. 

Kostas Smoriginas išlydimas į paskutiniąją kelionę
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kostas Smoriginas išlydimas į paskutiniąją kelionę

Kostas Smoriginas išlydimas į paskutinę kelionę

Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį buvo laikomos mišios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien, lapkričio 2-ąją, K. Smoriginas amžinojo atilsio atguls Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje, kur palaidoti ir kiti Lietuvos kultūros šviesuoliai.

Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre
(90 nuotr.)
(90 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Kostu Smoriginu Jaunimo teatre

Primename, kad K. Smoriginas mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.

1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Mišios už Kostą Smoriginą (nuotr. BNS)
(42 nuotr.)
(42 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mišios už Kostą Smoriginą (nuotr. BNS)

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

