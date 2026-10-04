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Kokia poza miegate? Štai ką tai išduoda apie sveikatą

2026-10-04 16:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 16:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Miegojimo įpročiai pas kiekvieną žmogų skirtingi. Vieni vos atsigulę verčiasi ant šono, kiti negali užmigti neatsigulę ant nugaros, o kai kurie įpratę miegoti ant pilvo. Nors dažniausiai pasirenkame tą padėtį, kuri atrodo patogiausia, ne visada ji yra palankiausia mūsų organizmui.

Miego pozos (nuotr. soc. tinklų)

Miegojimo įpročiai pas kiekvieną žmogų skirtingi. Vieni vos atsigulę verčiasi ant šono, kiti negali užmigti neatsigulę ant nugaros, o kai kurie įpratę miegoti ant pilvo. Nors dažniausiai pasirenkame tą padėtį, kuri atrodo patogiausia, ne visada ji yra palankiausia mūsų organizmui.

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Miegui skiriame didelę savo gyvenimo dalį, todėl verta atkreipti dėmesį ne tik į tai, kiek valandų miegame, bet ir į tai, kokioje padėtyje praleidžiame naktį, skelbė tips-and-tricks.co.

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Nuo miego pozos priklauso ir savijauta

Miegant organizmas ilsisi, atsistato po dienos krūvio, o smegenys apdoroja sukauptą informaciją. Kai miego nepakanka, gali suprastėti  atmintis, reakcija, nuotaika ir bendra savijauta.

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Tačiau įtakos gali turėti ir pati miego padėtis. Ji gali lemti, kaip apkraunamas stuburas, kaklas, pečiai ar klubai, taip pat turėti įtakos kvėpavimui ir knarkimui.

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Dažniausiai žmonės renkasi vieną iš trijų pozų: miega ant nugaros, ant šono arba ant pilvo. Kiekviena jų turi savų privalumų, tačiau kai kuriais atvejais gali sukelti ir nemalonių pasekmių.

Gulite ant nugaros?

Ši padėtis dažnai laikoma viena palankiausių stuburui. Gulint ant nugaros kūnas gali išlikti gana tiesus, todėl stuburui tenka mažesnė apkrova.

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Dar vienas privalumas – veidas nesiliečia su pagalve. Dėl to oda nėra nuolat spaudžiama, todėl gali būti mažiau veikiama vadinamųjų miego raukšlių.

Vis dėlto ši poza turi ir minusų. Kai kuriems žmonėms gulėjimas ant nugaros gali paskatinti stipresnį knarkimą ar apsunkinti kvėpavimą.

Miegate ant šono?

Jeigu įprastai užmiegate ant šono, esate vienas iš daugybės žmonių, kurie renkasi būtent tokią padėtį. Ji gali būti palanki kvėpavimui ir padėti sumažinti knarkimą.

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Tačiau ilgai gulint ant vieno šono kūno dalys patiria spaudimą. Dėl to ryte gali būti jaučiamas peties, klubo, rankos ar kojos maudimas.

Svarbu ir tai, ant kurio šono miegate. Kai kuriems žmonėms kairysis šonas gali būti palankesnis virškinimui ir padėti sumažinti refliukso simptomus.

Ant pilvo – ne pats geriausias pasirinkimas

Miegantiems ant pilvo specialistai turi mažiau gerų žinių. Šioje padėtyje galvą tenka ilgą laiką laikyti pasuktą į vieną pusę, todėl kaklas gali būti įsitempęs, o ryte gali atsirasti skausmas ar sustingimas.

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Ne mažiau svarbi ir nugara. Gulint ant pilvo stuburui sunkiau išlaikyti natūralią padėtį, todėl gali būti papildomai apkraunama apatinė nugaros dalis.

Dėl nepatogios kūno padėties žmogus taip pat gali dažniau vartytis naktį ir ne taip kokybiškai pailsėti. Tiesa, ši poza kai kuriems žmonėms turi vieną privalumą – ji gali sumažinti knarkimą.

Galiausiai svarbiausia stebėti savo kūną. Jeigu rytais dažnai jaučiate kaklo, nugaros ar pečių skausmus, verta įvertinti ne tik čiužinį ir pagalvę, bet ir savo miego pozą.

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