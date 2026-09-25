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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Miegate prie praviro lango? Turi jums liūdnų žinių

2026-09-25 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Miegas prie atviro lango dažnai atrodo geriausias būdas palaikyti malonią temperatūrą miegamajame, tačiau specialistai perspėja, kad tai ne visada naudinga organizmui. Daug kas priklauso nuo gyvenamosios vietos ir aplinkos sąlygų.

Miegas prie atviro lango dažnai atrodo geriausias būdas palaikyti malonią temperatūrą miegamajame, tačiau specialistai perspėja, kad tai ne visada naudinga organizmui. Daug kas priklauso nuo gyvenamosios vietos ir aplinkos sąlygų.

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5

Daugeliui žmonių atviras langas siejasi su gaiviu oru ir geresne miego kokybe. Vis dėlto tyrimai rodo, kad naktinis triukšmas gali pabloginti poilsio kokybę ir padidinti streso hormonų išsiskyrimą, net jei žmogus neprabunda.

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Jei į miegamąjį sklinda gatvės triukšmas, organizmas visą naktį gali išlikti padidėjusio budrumo būsenoje, rašoma fakt.pl.

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(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saldus miegas

Kodėl naktį verta uždaryti langą?

Miegas prie atviro lango, kai iš lauko sklinda automobilių, motociklų ar kitų šaltinių keliamas triukšmas, gali trukdyti organizmui tinkamai atsistatyti.

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Mokslininkai pabrėžia, kad ši problema aktuali ne tik gyvenantiems prie judrių gatvių. Net pavieniai garsesni garsai gali sutrikdyti miegą ir neigiamai paveikti organizmo veiklą.

Mainco Johano Gutenbergo universiteto mokslininkai atkreipia dėmesį į ryšį tarp naktinio triukšmo ir streso hormonų išsiskyrimo.

Ypač svarbus yra kortizolis, kurio nuolat padidėjęs lygis gali didinti įvairių sveikatos problemų, įskaitant aukštą kraujospūdį ir padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje, riziką.

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Per atvirą langą į miegamąjį lengviau patenka eismo, pravažiuojančių motociklų ar žmonių pokalbių garsai.

Net jei miegantis žmogus sąmoningai nepabunda, organizmas gali reaguoti padažnėjusiu širdies ritmu ir pakilusiu kraujospūdžiu, o pats miegas tampa ne toks gilus ir kokybiškas.

Kodėl organizmas reaguoja į triukšmą miego metu?

Ekspertai aiškina, kad tokia reakcija susiformavo evoliucijos metu. Senovėje klausa padėdavo aptikti pavojus net ilsintis, todėl smegenys ir šiandien miego metu išlieka iš dalies jautrios aplinkos garsams.

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Moksliniame žurnale „Noise & Health“ publikuotų tyrimų rezultatai rodo, kad nuolatinis naktinis triukšmas siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika.

Tai ypač aktualu miestų gyventojams, kuriems visiška tyla naktį dažniausiai yra sunkiai pasiekiama.

Specialistai nesiūlo atsisakyti patalpų vėdinimo, tačiau rekomenduoja tai daryti prieš miegą arba anksti ryte, kai aplinkos triukšmo lygis paprastai būna mažesnis.

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Norint suderinti gaivų orą ir kokybišką poilsį, patariama:

  • gerai išvėdinti miegamąjį prieš einant miegoti;
  • nakčiai uždaryti langą, jei aplinkoje vyrauja didelis triukšmas;
  • apsvarstyti galimybę naudoti tyliai veikiantį ventiliatorių arba oro valytuvą.

Tokie sprendimai padeda palaikyti komfortišką temperatūrą kambaryje ir kartu sumažina neigiamą naktinio triukšmo poveikį miego kokybei.

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Gene
Gene
2026-09-25 21:25
Eikit sikt su savo kvailais patarimais
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Gintaras
Gintaras
2026-09-25 18:35
Tada pirmiausia turi būti uždrausta rūkyti butuose. Nes dėl pro bendrą ventiliaciją sklindančių nuodingų garų atvirais langais tenka gyventi ir žiemą. Daugiabučių kiemuose aikštelės nepritaikytos automobilių laikymui. Tam skirti garažai ir aikštelės šalia gyvenamųjų mikrorajonų. Automobiliu laikymas šalia daugiabučių privalo būti apmokestintas, nes už aikštelių priežiūrą turi mokėti tie, kurie jomis naudojasi.
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