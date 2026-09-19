Miegate iškišę koją iš po antklodės? Turi jums žinių

Specialistai teigia, kad toks mažas pokytis gali padėti organizmui greičiau pereiti į miego būseną, rašoma bustle.com.
Kodėl norisi iškišti koją iš po antklodės?
Daugeliui pažįstamas jausmas, kai gulint lovoje norisi iškišti bent vieną koją iš po antklodės į vėsesnį orą. Tai nėra atsitiktinumas.
Pasak miego ekspertų, pėdos veikia tarsi natūralūs kūno „termostatai“. Jose yra specialios kraujagyslės, kurios padeda greitai išsklaidyti šilumą. Dėl to net nedidelis jų atidengimas gali padėti kūnui efektyviau reguliuoti temperatūrą.
Be to, kai kuriems žmonėms tai tiesiog suteikia komforto jausmą – lengvas vėsos pojūtis padeda atsipalaiduoti ir lengviau užmigti.
Koks kojos iškišimo ryšys su miegu?
Užmigimo procesas glaudžiai susijęs su kūno temperatūra. Natūraliai prieš miegą ji šiek tiek sumažėja – tai signalas smegenims, kad metas ilsėtis.
Iškišus koją iš po antklodės:
- kūnas greičiau atvėsta;
- smegenys gauna signalą, kad prasideda miego fazė;
- lengviau pereinama į gilų miegą.
Net nedidelis temperatūros sumažėjimas gali turėti didelį poveikį miego kokybei.
Šis įprotis veikia panašiai kaip ir kiti miego specialistų rekomenduojami metodai, pavyzdžiui, šiltas dušas prieš miegą. Po jo kūnas atvėsta, o tai padeda greičiau užmigti.
Kojos iškišimas leidžia pasiekti tą patį efektą – tik dar paprasčiau ir be jokių papildomų pastangų.
Ar verta išbandyti?
Jei dažnai sunkiai užmiegate arba vartotės lovoje, verta išbandyti šį paprastą metodą. Jis:
- nereikalauja jokių priemonių;
- yra visiškai saugus;
- gali padėti pagerinti miego kokybę.
Kartais būtent tokie maži įpročiai daro didžiausią skirtumą. Nors gali pasirodyti nereikšminga, viena iškišta koja gali būti būtent tai, ko reikia jūsų kūnui, kad atsipalaiduotų ir greičiau užmigtų.
Jei kitą kartą negalėsite užmigti, pabandykite šį paprastą triuką – galbūt jis taps jūsų nauju mėgstamu miego ritualu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.