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Miegate iškišę koją iš po antklodės? Turi jums žinių

2026-09-19 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugelis žmonių nuolat ieško būdų, kaip greičiau užmigti ir geriau išsimiegoti. Vieni renkasi raminančią muziką, kiti – specialius gėrimus ar kvėpavimo pratimus. Tačiau kartais sprendimas slypi visai paprastuose, kasdieniuose įpročiuose, kurių net nepastebime. Vienas iš jų – kojos iškišimas iš po antklodės. Nors tai gali atrodyti keista ar net juokinga, šis veiksmas turi aiškų mokslinį pagrindą.

Miegas (nuotr. 123rf.com)

Daugelis žmonių nuolat ieško būdų, kaip greičiau užmigti ir geriau išsimiegoti. Vieni renkasi raminančią muziką, kiti – specialius gėrimus ar kvėpavimo pratimus. Tačiau kartais sprendimas slypi visai paprastuose, kasdieniuose įpročiuose, kurių net nepastebime. Vienas iš jų – kojos iškišimas iš po antklodės. Nors tai gali atrodyti keista ar net juokinga, šis veiksmas turi aiškų mokslinį pagrindą.

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Specialistai teigia, kad toks mažas pokytis gali padėti organizmui greičiau pereiti į miego būseną, rašoma bustle.com.

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Kodėl norisi iškišti koją iš po antklodės?

Daugeliui pažįstamas jausmas, kai gulint lovoje norisi iškišti bent vieną koją iš po antklodės į vėsesnį orą. Tai nėra atsitiktinumas.

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Pasak miego ekspertų, pėdos veikia tarsi natūralūs kūno „termostatai“. Jose yra specialios kraujagyslės, kurios padeda greitai išsklaidyti šilumą. Dėl to net nedidelis jų atidengimas gali padėti kūnui efektyviau reguliuoti temperatūrą.

Be to, kai kuriems žmonėms tai tiesiog suteikia komforto jausmą – lengvas vėsos pojūtis padeda atsipalaiduoti ir lengviau užmigti.

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Koks kojos iškišimo ryšys su miegu?

Užmigimo procesas glaudžiai susijęs su kūno temperatūra. Natūraliai prieš miegą ji šiek tiek sumažėja – tai signalas smegenims, kad metas ilsėtis.

Iškišus koją iš po antklodės:

  • kūnas greičiau atvėsta;
  • smegenys gauna signalą, kad prasideda miego fazė;
  • lengviau pereinama į gilų miegą.

Net nedidelis temperatūros sumažėjimas gali turėti didelį poveikį miego kokybei.

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Šis įprotis veikia panašiai kaip ir kiti miego specialistų rekomenduojami metodai, pavyzdžiui, šiltas dušas prieš miegą. Po jo kūnas atvėsta, o tai padeda greičiau užmigti.

Kojos iškišimas leidžia pasiekti tą patį efektą – tik dar paprasčiau ir be jokių papildomų pastangų.

Ar verta išbandyti?

Jei dažnai sunkiai užmiegate arba vartotės lovoje, verta išbandyti šį paprastą metodą. Jis:

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  • nereikalauja jokių priemonių;
  • yra visiškai saugus;
  • gali padėti pagerinti miego kokybę.

Kartais būtent tokie maži įpročiai daro didžiausią skirtumą. Nors gali pasirodyti nereikšminga, viena iškišta koja gali būti būtent tai, ko reikia jūsų kūnui, kad atsipalaiduotų ir greičiau užmigtų.

Jei kitą kartą negalėsite užmigti, pabandykite šį paprastą triuką – galbūt jis taps jūsų nauju mėgstamu miego ritualu. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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aga
aga
2026-09-19 21:01
Miegate iškišę koją iš po antklodės? Turi jums žinių - Jūsų antklodė jums per trumpa.
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Bybartas
Bybartas
2026-09-19 21:07
Aš tai miegu birkela iškišęs
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Du alaus
Du alaus
2026-09-20 00:25
padeda užmigti greičiau, negu ten visokie prietarai apie vėsias pėdas. Nors, beje, kartais rytais save pagauni, kad ne tik pėdos atviros. Nu, bet tada jau laikas į tualetą.
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