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TV3 naujienos > Žmonės

Neregys Danielius atvirai atsakė į klausimą, kurį užduoda daugelis: štai ką sapnuoja nematantys žmonės

2026-09-29 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 13:25
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Klausimas, ar regėjimo negalią turintys žmonės sapnuoja ir ką jie mato užmigę, yra vienas dažniausių. Turinio kūrėjas Danielius Mikalauskas savo vaizdo įraše pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip veikia neregių vaizduotė ir sapnai.

Danielius Mikalauskas (nuotr. stop kadras, 123rf.com, Shutterstock)

Klausimas, ar regėjimo negalią turintys žmonės sapnuoja ir ką jie mato užmigę, yra vienas dažniausių. Turinio kūrėjas Danielius Mikalauskas savo vaizdo įraše pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip veikia neregių vaizduotė ir sapnai.

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„Ar aklas sapnuoja? Vienas iš dažniausių, turbūt, klausimų“, – vaizdo įrašą pradėjo jis.

Atsakė į dažną klausimą

Danielius patvirtina – neregiai sapnuoja, tačiau jų patirtis sapnuose tiesiogiai priklauso nuo to, ar žmogus kada nors gyvenime yra matęs pasaulį.

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„Trumpai į šitą klausimą atsakysiu, jog – taip, sapnuoja, tik visi labai skirtingai“, – pridūrė vaikinas.

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Danielius regėjimo neteko būdamas 12 metų. Kadangi jo smegenys turi sukaupusios vaizdinę patirtį, sapnuose jis ir toliau mato spalvas, žmones bei vizualius vaizdus. Smegenys geba atkurti ir sukurti vaizdus iš ankstesnių prisiminimų.

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„Pavyzdžiui, toks kaip aš, kuris nemato tik nuo dvylikos metų, aš sapnuoju savo sapnuose vizualus: žmones, spalvas, viską, nes mano smegenys sugeba sukurti tai – jos yra mačiusios. O, pavyzdžiui, tas, kuris nemato nuo gimimo, jis tik sapnuose girdi, prisilietimą kažkokį jaučia, be vizualų...“ – tęsė jis.

Danieliaus teigimu, sapnai atspindi tai, kaip kiekvienas žmogus suvokia jį supantį pasaulį: jeigu pasaulis patiriamas per garsus ir lytėjimą, tokie būna ir sapnai.

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