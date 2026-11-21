Socialiniame tinkle „Instagram“ politikas paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jis įlipa į Vokietijos užsienio reikalų ministerijos pastate esantį istorinį „paternoster“ tipo liftą.
Kęstutis Budrys išbandė neįprastą įrenginį
„Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje neatsispyriau pagundai išbandyti istorinį liftą“, – rašė K. Budrys.
Šis įrenginys – neįprastas net ir šiuolaikiniame pasaulyje. Skirtingai nei įprasti liftai, „paternoster“ neturi durų ir niekada nesustoja. Jo kabinos nuolat juda uždaru ratu – viena jų pusė kyla aukštyn, kita leidžiasi žemyn. Norint pasinaudoti tokiu liftu, reikia įlipti į judančią kabiną ir tinkamu metu iš jos išlipti.
Šio tipo liftai buvo populiarūs praėjusio amžiaus administraciniuose pastatuose. Pirmasis toks įrenginys, sukurtas anglų inžinieriaus Peterio Elliso, buvo įrengtas Londono centriniame pašte 1876 metais. Vėliau jie paplito ir kitose Europos šalyse.
Įdomu tai, kad tokie istoriniai liftai iki šiol išlikę ir Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje. 2015 metais leidinys „Der Tagesspiegel“ skelbė, kad ministerijos pastatuose Berlyne ir Bonoje veikė septyni „paternoster“ tipo liftai. Jie buvo reguliariai prižiūrimi – techninė patikra atliekama kas du mėnesius.
Šiais liftais naudotis leidžiama tik specialiai instruktuotiems žmonėms. Vis dėlto ir lankytojai gali juos išbandyti, jeigu prieš tai su naudojimosi taisyklėmis supažindina juos lydintys ministerijos darbuotojai.
K. Budrio išbandytas įrenginys neliko nepastebėtas ir internautų, vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 126 tūkst. peržiūrų.
„Kaip kietai!“, – rašė vienas komentatorius.
„Va čia ministras! Komunikacija visada maksimali“, – pridūrė kitas.
„Teko kelis kartus pažiūrėti, kad principą suprasti, magiškai atrodo“, – komentavo trečias.