Kauno „Žalgirio“ vyriausiajam treneriui Tomui Masiuliui – ypatinga diena

Šia gražia sukaktimi pasidžiaugė ir Kauno „Žalgiris“, pasveikinęs T. Masiulį šiltu įrašu socialiniame tinkle.
Gimtadienį mini garsus treneris
Tomas Masiulis šiandieną mini jubiliejų – svarbų gyvenimo etapą, pažymėtą tiek sėkminga karjera, tiek naujais iššūkiais trenerio poste.
„Šiandien Kauno „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis švenčia 50-ąjį jubiliejų. Sveikinimai“, – rašoma sveikinime.
