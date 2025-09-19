Kalendorius
Kauno „Žalgirio“ vyriausiajam treneriui Tomui Masiuliui – ypatinga diena

2025-09-19 15:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 15:59

Buvęs krepšininkas Tomas Masiulis, šių metų birželį tapęs Kauno „Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu, šiandien mini ypatingą progą – rugsėjo 19-ąją jis švenčia 50-ąjį gimtadienį.

Tomas Masiulis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
6

Buvęs krepšininkas Tomas Masiulis, šių metų birželį tapęs Kauno „Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu, šiandien mini ypatingą progą – rugsėjo 19-ąją jis švenčia 50-ąjį gimtadienį.

Šia gražia sukaktimi pasidžiaugė ir Kauno „Žalgiris“, pasveikinęs T. Masiulį šiltu įrašu socialiniame tinkle.

Tomas Masiulis
FOTOGALERIJA. Tomas Masiulis

Gimtadienį mini garsus treneris

Tomas Masiulis šiandieną mini jubiliejų – svarbų gyvenimo etapą, pažymėtą tiek sėkminga karjera, tiek naujais iššūkiais trenerio poste.

„Šiandien Kauno „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis švenčia 50-ąjį jubiliejų. Sveikinimai“, – rašoma sveikinime.

 

 

