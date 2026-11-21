Renginys numatytas gruodžio 11 dieną Londone. Kaip ir ankstesniais metais, jo įrašas bus transliuojamas Kūčių vakarą. Skelbiama, kad Kate Middleton šia proga pakvietė daugiau nei 1600 svečių.
Meghan ir Harry – nemaloni naujiena
Tikimasi, kad renginyje dalyvaus vyresnieji karališkosios šeimos nariai, taip pat kiti jos atstovai ir žmonės, per pastaruosius metus reikšmingai prisidėję prie savo bendruomenių.
Vis dėlto, kaip pranešama, tarp pakviestųjų nebus Sasekso hercogo ir hercogienės. Teigiama, kad sprendimui įtakos galėjo turėti ir šių metų renginio tema – meilė, gerumas bei rūpinimasis vieni kitais.
„Harry dėl to jaučiasi ramiai – jis žino, kad nėra pakviestas“, – „Daily mail“ leidiniui sakė vienas princo draugas. Jis taip pat užsiminė, kad tam esama akivaizdžių priežasčių, o kai kurie žmonės turi stiprių jausmų šiuo klausimu. Manoma, kad tai susiję su įtemptais Harry ir Williamo santykiais – broliai iki šiol nėra susitaikę.
Princas Harry ir Meghan Markle ne kartą viešai kalbėjo apie savo patirtį karališkojoje šeimoje po to, kai 2020 metais atsisakė vyresniųjų karališkosios šeimos narių pareigų. Savo memuaruose „Atsarginis“ Harry taip pat aprašė fizinį konfliktą su broliu princu Williamu.
Pranešama, kad šventiniu laikotarpiu pora ketina laiką leisti Jungtinėse Valstijose, kartu su Meghan mama Doria Ragland. Anksčiau buvo pasirodę kalbų, kad Harry ir Meghan svarsto galimybę pirmą kartą per aštuonerius metus Kalėdas sutikti Jungtinėje Karalystėje, tačiau, kaip teigiama, šių planų atsisakyta.
Paskutinį kartą Kalėdas Didžiojoje Britanijoje pora šventė 2018 metais. Tuomet dar vykdydami karališkąsias pareigas jie kartu su kitais šeimos nariais dalyvavo šventėje Sandringamo dvare.
Tuo metu šiemet į Kate Middleton organizuojamą renginį turėtų atvykti jos vyras princas Williamas ir trys jų vaikai – princas George'as, princesė Charlotte bei princas Louisas. Renginyje anksčiau taip pat lankėsi Kate tėvai Carole ir Michaelas Middletonai bei jos sesuo Pippa ir brolis Jamesas.
Pranešama, kad praėjusiais metais kvietimų į kalėdines giesmes sulaukė ir princesės Beatrice bei Eugenie, tačiau jos nusprendė renginyje nedalyvauti. Tarp praėjusių metų svečių taip pat buvo Glosterio hercogas ir hercogienė bei Edinburgo hercogienė.