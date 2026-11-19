Kate vilkėjo Indijos dizainerės Mahimos Mahajan kurtą sodriai raudoną, iki žemės siekiančią suknelę. Drabužį puošė subtilūs aukso spalvos siuvinėjimai ir smaragdo žalumo akmenys. Suknelė išsiskyrė permatomomis ilgomis rankovėmis, dekoruota iškirpte ir plačiu, lengvai krintančiu sijonu.
Kate Middleton nustebino
Prie įspūdingo derinio princesė priderino ir ypatingus papuošalus – smaragdo bei deimantų vėrinį su auskarais, kadaise priklausiusius karalienei Elžbietai II. Šis papuošalų komplektas vadinamas „Emerald Tassel Suite“.
Karalienė jį pirmą kartą dėvėjo dar 1989 metais, o Kate šiuos auskarus ir apyrankę buvo pasirinkusi 2022-aisiais per valstybinę vakarienę Jamaikoje.
Princesė plaukus susipynė į elegantišką pusiau susegtą šukuoseną, o makiažui pasirinko švelnius rausvus atspalvius.
Tuo metu princas Williamas vilkėjo juodą aksominį švarką ir juodas kelnes.
Pora Indijoje lankosi trijų dienų vizito metu. Tai pirmoji jų bendra oficiali kelionė į užsienį nuo 2022 metų.
Prieš apdovanojimų ceremoniją Williamas ir Kate jau spėjo susitikti su vietos vaikais, kartu žaisti kriketą ir apsilankyti renginyje, į kurį vyko Mumbajaus viešuoju transportu.