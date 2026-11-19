Kate šiuo metu intensyviai ruošiasi šeštajai kasmetinei kalėdinei ceremonijai „Together at Christmas“, kuri gruodžio 11-ąją, skelbė dailystar.co.uk.
Nerimauja princesė
Vis dėlto, kaip teigia rūmų užkulisiuose esantys šaltiniai, princesė vis labiau nerimauja, kad Harry ir Meghan gali nukreipti žiniasklaidos dėmesį nuo jai svarbaus vakaro.
Negana to, pasirodė teiginių, kad maždaug tuo metu Sasekso hercogai gali paskelbti apie sugrįžimą į karališkosios šeimos gretas.
Karališkosios šeimos šaltinis portalui „RadarOnline“ teigė: „Kate puikiai žino, kaip viskas vyksta ir kaip greitai žiniasklaidos dėmesį gali užvaldyti naujausios žinios apie Sasekso hercogus. Galimybė, kad kažkas panašaus nutiks per renginį, kuris turėtų būti džiaugsmingas ir įkvepiantis, jai kelia didžiulį nusivylimą.“
Šaltinis pridūrė, kad Kate tiesiog nori, jog visas dėmesys būtų sutelktas į bendruomenės savanorius ir mažiau pastebimus herojus, pakviestus į Vestminsterio abatiją, o ne į dar vieną karališkosios šeimos konfliktą abipus Atlanto. Tokių nesutarimų pastaraisiais metais netrūko, nepaisant to, kad Harry ir Meghan sugrįžo į Jungtinę Karalystę.
„Labiausiai už viską ji nori mėgautis šiuo vakaru, pagerbti žmones, kurie to nusipelnė, ir nesukti galvos dėl to, ar žiniasklaidos dėmesys netrukus nebus nukreiptas kitur“, – teigė šaltinis.
Į renginį susirinks apie 1600 svečių
Anksčiau šią savaitę Kensingtono rūmai patvirtino, kad į ceremoniją Vestminsterio abatijoje susirinks apie 1600 svečių. Tikimasi, kad kartu su Kate vakare dalyvaus princas Williamas ir trys jų vaikai.
Tarp pakviestųjų bus žmonių, reikšmingai prisidėjusių prie pagalbos kitiems savo bendruomenėse, taip pat gerai žinomų pramogų pasaulio atstovų.
Šių metų ceremonijos tema – meilės, gerumo ir tarpusavio palaikymo svarba, ypač susiduriant su gyvenimo neapibrėžtumu. Renginiu siekiama pagerbti žmones, kurie net ir pažeidžiamiausiomis akimirkomis suteikia kitiems vilties ir padeda jiems jaustis saugiai, kad šie nebijotų kreiptis pagalbos.