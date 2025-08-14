Kas Mindaugą Stasiulį ir Mantą Katlerį išgelbėjo nuo mirties bausmės?

Karaliai, markizai, grafai, mirties bausmės, egzotiniai paukščiai ir, žinoma, pačios iškilmingiausios puotos – būtent į tokį karališką pasaulį šiemet žiūrovus nukėlė naujo „galvOK“ sezono anonsas.
Įtampa, kaip ir pačiame žaidime, čia jaučiama nuo pat pirmos sekundės. Tačiau pabaiga – kaip ir gyvenime – laiminga.
Įsitikinkite tuo patys:
Markizas de Stasiulis
Idėja, kad šįkart žaidimas turėtų tapti netgi visa karalyste, gimė kapitonui, o kartu – ir ne vieno intriguojančio TV3 anonso sumanytojui Mindaugui Stasiuliui.
„Žaidimas egzistuoja nuo neatmenamų laikų, todėl žiūrovams tikrai nebereikia pristatinėti ir įrodinėti, kas tai per laida. Tokiu atveju galima rinktis labiau kūrybiškas, nurautas anonsų formas. Esu įsitikinęs, kad žiūrovai su nekantrumu laukia naujojo televizijos sezono anonsų ir juos žiūri kaip kokius mini filmus. Kuo daugiau netikėtumų, spalvų ir „bajerių“, tuo geriau. Manau, kad „galvOK“ anonsas tikrai išsiskiria iš kitų. O kai pasipuošėme barokiniais perukais ir Andrius Žiurauskas įsijautė į karaliaus Žiaurausko vaidmenį, supratome, kad šis spektaklis mums labai patinka“, – išduoda jis.
Tiesa, Mindaugas linkėjimus perduoda ir dar dviem talentingoms aktorėms – Ara papūgoms iš Klaipėdos. „Jos labai protingos, todėl ir šį interviu tikrai skaitys“, – įsitikinęs jis.
Anonso metu žiūrovai mato ir įspūdingą puotą, kuria kapitonai ir vedėjas mėgaujasi po to, kai buvo priimtas palankus sprendimas – atsisakyti giljotinos.
„Galiu pasakyti tik tiek, kad po filmavimo vakarienės tikrai nebereikėjo, o vynuogių ir rūkytos vištos nenoriu matyti iki šiol. Aišku, profesionalūs aktoriai gal nelabai valgo rekvizitą, bet aš stengiausi viską daryti natūraliai, kad veiksmas atrodytų kuo labiau įtikinamas. Apskritai, filmuotis su ypatingais, senoviniais kostiumais yra vienas malonumas. Tada lengva įsikūnyti į personažą ir viskas pavyksta iš pirmo dublio“, – netikėtus anonso filmavimo užkulisius atskleidžia jis.
Tačiau kiek iš tiesų žmonių turėjo dirbti prie šio anonso, kad „galvOK“ karalystė pavirstų realybe?
„Mes labai džiaugiamės šio klipo galutiniu rezultatu, nors prie jo dirbo ne tiek jau ir daug žmonių: prodiuserė, du operatoriai, režisierius, du kostiumų dailininkai ir grimerė. Be abejo – penki aktoriai ir dvi papūgos. Jei tai būtų reklamos ar kino kūrėjai, žmonių būtų buvę trigubai. Mes, televizijoje, pripratę kelti sau iššūkius, todėl mėgstame dirbti daug ir kūrybiškai. Kita vertus, kai tokia susižaidusi ir faina „galvOK“ komanda, tai – vienas džiaugsmas“, – pasakoja Mindaugas.
Grafas von Katleris
Naują laidos sezoną pristatančiame anonse Mantui Katleriui atiteko grafo vaidmuo. Ir nors Mantas pripažįsta, kad vienai dienai tapti grafu buvo smagu, visam laikui grįžti į 18 amžių jis visgi nenorėtų. Ir ne tik dėl mirties bausmės!
„Visų pirma, nepatogu išlįsti iš rūbų. Sluoksnių daug, pudra griaužia akis, o nuo peruko man ant kaktos atsiradusi žymė laikėsi net dvi dienas. Įsispaudė taip, kad galvojau, jog teks eiti pas gydytoją (juokiasi). Supratau, kad šiais laikais mes prie paprastesnių ir ne tokių ekstravagantiškų dalykų perėjome ne be reikalo. Reiškia, kad taip patogiau. Abejonių kelia ir 18-ojo amžiaus higienos klausimai... Gerai, kad šis Trakų Vokės dvaras bent kanalizaciją turėjo – tais laikais ir to nebuvo“, – juokiasi Mantas.
Anot žaidimo kapitono, dabartiniai laikai, kuriais gyvename, be jokios konkurencijos yra patys geriausi. „Nebus geresnio laiko nei dabar. Gal nebent 2018-ieji, bet su sąlyga, kad jau yra normalūs telefonai ir internetas (juokiasi). Kur nėra interneto, niekur atgal negrįžčiau. Vienai dienai daug kur norėčiau pabūti, bet visam laikui – ne, nesąmonė. Manau, kad mes labai dažnai pamirštame, kiek gerų dalykų turime dabar“, – sako jis.
Mantas – žaidimo kapitonas nuo paties pirmojo jo sezono. Jau antrąjį sezoną skaičiuoja ir kitoje pusėje savo komandą į priekį vedantis Mindaugas Stasiulis. Tačiau kaip šie kapitonai iš tiesų sutaria?
Kaip pasakoja Mantas, su kolega jie puikiai sutarė dar ir iki žaidimo. Tačiau dabar, kai kiekvieną šeštadienį tenka suremti jėgas, tapo ir dar smagiau.
„Aš jau išmokau paleisti norą būtinai laimėti – nors pergalės norisi visuomet, suprantu, kad visko pasaulyje nelaimėsi. O Mindaugėlis po 2-3 iš eilės neatsakytų klausimų kartais dar puola ir vedėją, ir savo komandos narį (juokiasi). Aš žiūriu į jį ir galvoju: „Dar palauk, Mindaugai. Palauk dar metus.“ Tačiau visa tai suprantu – jo vietoje buvęs kapitonas Marijus Mikutavičius kartą yra netgi išbėgęs iš filmavimo! Man smagu į tai žiūrėti – kuo daugiau nervuojasi kiti, tuo mažiau nervuojuosi aš. Svarbiausia suprasti, kad tai – puiki pramoga ir žaidimas. O jei žmonės galvoja, kad tu kvailas, po šio žaidimo jie ir toliau galvos tą patį – nesvarbu, tu į klausimus atsakysi ar ne“, – savo žaidimo filosofiją atskleidžia M. Katleris.
Taip pat Mantas išduoda ir tai, kas juos vienija. Pasirodo, kad belaukdami, kol pagaliau įsijungs kameros ir prasidės anonso filmavimas, jie stebėjo... krepšinį. Tą, beje, Mantas pripažįsta darantis su visais savo kolegomis.
„Netgi per standupą esu ant scenos pasidėjęs ir užsidengęs telefoną, kuriame buvo krepšinio transliacija... Taip yra todėl, kad sportą visuomet reikia žiūrėti tiesiogiai – visa kita daugmaž gali palaukti. Aišku, kartais pasitaiko ir koks argumentas su antrąja puse, kurį privalai spręsti čia ir dabar (juokiasi). Kai kuriuos argumentus gali palikti ataušti, o į kai kuriuos turi įdėti pastangų. Negali pasakyti, kad, žiūrėk, aš dabar pusę valandos filmuosiuosi. Sportas ir argumentai nepalauks“, – kaip visuomet progos pajuokauti nepraleidžia Mantas.
Karalius Žiaurauskas
Laidos kapitonas Andrius Žiurauskas naujajame sezone tapo karaliumi Žiaurausku. Būtent tuo, nuo kurio sprendimo priklauso, ar grafas von Katleris ir markizas de Stasiulis gyvens, ar ne. Žinoma, kliuvo ir pačiam karaliui – anonse matomos papūgos buvo itin susidomėjusios jo prikabintomis garbanomis!
Tiesa, karaliaus rolė A. Žiurauskui – ne naujiena.
„Ne visi žiūrovai žino, bet 1996-aisiais aš įsidarbinau „Lėlių teatre“. Tai reiškia, kad kitais metais tai bus jau 30-asis mano sezonas. Per tiek metų karalių tikrai netrūko. Praėjusiais metais kaip tik buvo Karalius Lyras, taip pat esu vaidinęs padišachą, Ramirą... Manau, kad tokių vaidmenų suskaičiuotume iki 10-ies“, – pasakoja jis.
Andriui vaidyba – ne naujiena. Tačiau ką jis galvoja apie dviejų kapitonų bandymą vaidinti?
Laidos vedėjas, kaip įprasta, nevengia patraukti Mindaugo ir Manto per dantį: „Žiauriai prastai. Bet jiems ir nieko nereikėjo daryti – bėdžiai tik galvom papurtė... Montažas išgelbėjo (juokiasi).“
O kas lieka laidos anonso užkulisiuose?
Andrius primena vieno garsaus klasiko pasakytą mintį, kad kinas iš tiesų yra laukimo menas. „Žiūrovas to nežino, bet tu filmuojiesi 10 sekundžių, o tuomet valandą lauki, kol perstatys šviesą. Ir dar turi išlikti tos pačios nuotaikos!“ – sako jis.
Tad ką Andrius įprastai veikia belaukdamas savo eilės filmuotis? Kaip ir priklauso žaidimo vedėjui, užkulisiuose jam taip pat dažnai pasitarnaudavo įvairūs žaidimai, randami telefone. Anot jo, būtent tai padeda kuo puikiausiai palaikyti tonusą.
„Dabar, belaukdamas savo eilės vaidinti, aš dažniausiai ir pats rašau scenarijų ar paraišką jau visai kitam dalykui. Ir netgi būna, kad esamas projektas trukdo tam, kurį rašau dabar (juokiasi). Kartais norisi net paprašyti – ar negalėtume palaukti, kol baigsiu rašyti pastraipą?“ – pasakoja A. Žiurauskas.
Dar kiti aktoriai belaukdami savo eilės vaidinti valgo, kiti – šnekasi tarpusavyje. Tačiau, kaip atskleidžia Andrius, jis vengia ir to, ir to.
„Nesu tas, kuris nuolatos su kolegomis kalbasi – žmonės, matyt, kartais netgi galvoja: „,Matai, koks nemalonus tas Žiurauskas! Užsidaro kamputyje ir su niekuo nekalba.“ Tačiau aš daugiau pliurpalas scenoje. Netgi draugų pasisėdėjimuose daugiau esu tas, kuris tik linksi ir šypsosi. Nesu ta kompanijos siela, kuri turėtų linksminti kitus. Anksčiau galbūt taip ir buvo, bet dabar jau 10 metų tai praėję. Man dabar linksmiau sėdėti ir klausyti kitų“, – kitą savo pusę išduoda A. Žiurauskas.
Žaidimas „galvok“ – jau nuo rugsėjo tik per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!