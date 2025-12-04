Karolinos Meschino suknelė tapo vakaro hitu: už jos – itin svarbi žinutė

Karolina Meschino įrašu pasidalino socialiniame tinkle „Instagram“.
„Gyvename eroje, kurioje viskas skuba…
Todėl laikrodžiai ant manęs primena, kad šiuolaikinės moters laikas nėra linija — jis spiralė, kuri sukasi pagal mūsų ritmą, ne pagal kitų lūkesčius.
Laikas šiandien bėga greičiau nei mes pačios.
Skubame būti viskuo – mamomis, kūrėjomis, verslininkėmis, mylimosiomis.
Šita @maria.petr kurta suknelė – mūsų žinutė apie iškreiptą šiuolaikinės moters laiką: tiksintį, spaudžiantį, bet kartu kuriantį stebuklus“, – rašė Karolina Meschino.
Primename, kad lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyko visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“.
Tiesioginiame eteryje vedėjas Audrius Bružas kalbino mažąją Isabellę.
Paklausus, ką mama veikia, kol ši būna darželyje, mergaitė nepasimetė ir atsakė: „daro reklamas.“
Karolina papasakojo, kad Isabelle labai nori padėti, tačiau tikisi, kad pasuks savo keliu.
„Žinoma, ji visada nori padėti, bet aš, kaip mama, norėčiau, kad ji surastų savo kelią. Ji labai gabi mergaitė“, – sakė nuomonės formuotoja.
