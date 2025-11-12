 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
30
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Artūro Orlausko laikrodis užminė mįslę: paklojo keturženklę sumą?

2025-11-12 12:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 12:31

Internautų dėmesį patraukė buvusio Šeimų maršo aktyvisto, komiko Artūro Orlausko aksesuaras – akyliausieji pastebėjo, kad už savo prabangų laikrodį jis galėjo pakloti ne vieną tūkstantį eurų.

Artūras Orlauskas (nuotr. BNS)

Internautų dėmesį patraukė buvusio Šeimų maršo aktyvisto, komiko Artūro Orlausko aksesuaras – akyliausieji pastebėjo, kad už savo prabangų laikrodį jis galėjo pakloti ne vieną tūkstantį eurų.

REKLAMA
30

Socialiniame tinkle „Facebook turinio kūrėjas Arnas Gutauskas pasidalijo įrašu, kuriame atkreipė dėmesį į A. Orlausko laikrodį.

Paklojo keturženklę sumą? 

Vyras nurodė, kad šis aksesuaras itin primena prekės ženklo „Cartier“ kūrinį, kuris kainuoja apvalią sumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neblogas laikrodukas pas maestro. Panašu, kad neturėtų kilti bėdų mokant baudas. Kažin kodėl ne Komandirskie“, – socialiniame tinkle rašė A. Gutauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors nėra aišku, ar ant A. Orlausko rankos esantis aksesuaras nėra padirbinys, originalus „Santos De Cartier Watch“ laikrodis kainuoja net 9 tūkst. eurų.

Primename, kad Vilniaus apygardos teisme neseniai buvo priimtas nuosprendis, kad A. Orlauskas ir kiti atsakovai visuomenininkui Andriui Tapinui turės iš viso sumokėti virš 116 tūkst. eurų už šmeižikiškus teiginius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Žąsinui TAPINUI
Žąsinui TAPINUI
2025-11-12 12:52
O konservatoriu subinlaižys neperdaug paprašė tegul debilas Tėva komunista prisimena
Atsakyti
nu
nu
2025-11-12 13:07
Pedofilu klanas jam niekada neatleis. Negali daugiau nieko padaryti tai kanda i laikrodi. O TV3 matom aiskiai kam atstovauja - nauja tradicine seima kai vyrui 50 o zmonai 10
Atsakyti
Nu jo
Nu jo
2025-11-12 12:42
Kinietiškas laikrodukas už pem Euru.
Bet juodinti konservatoriu prieša reikia .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (30)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų