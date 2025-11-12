Artūro Orlausko laikrodis užminė mįslę: paklojo keturženklę sumą?

Socialiniame tinkle „Facebook turinio kūrėjas Arnas Gutauskas pasidalijo įrašu, kuriame atkreipė dėmesį į A. Orlausko laikrodį.
Paklojo keturženklę sumą?
Vyras nurodė, kad šis aksesuaras itin primena prekės ženklo „Cartier“ kūrinį, kuris kainuoja apvalią sumą.
„Neblogas laikrodukas pas maestro. Panašu, kad neturėtų kilti bėdų mokant baudas. Kažin kodėl ne Komandirskie“, – socialiniame tinkle rašė A. Gutauskas.
Nors nėra aišku, ar ant A. Orlausko rankos esantis aksesuaras nėra padirbinys, originalus „Santos De Cartier Watch“ laikrodis kainuoja net 9 tūkst. eurų.
Primename, kad Vilniaus apygardos teisme neseniai buvo priimtas nuosprendis, kad A. Orlauskas ir kiti atsakovai visuomenininkui Andriui Tapinui turės iš viso sumokėti virš 116 tūkst. eurų už šmeižikiškus teiginius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Bet juodinti konservatoriu prieša reikia .