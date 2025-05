Karinai Krysko – ypatinga diena: pamatykite, kaip moteris keitėsi bėgant metams

Kviečiame pamatyti, kaip dainininkė K. Krysko keitėsi bėgant metams.

Išnagrinėjo Karinos Krysko veidą

Primename, kad visai neseniai savo įžvalgomis apie atlikėją pasidalijo veidoskaitos specialistas ir santykių patarimais socialiniame tinkle „Instagram“ besidalijantis Tomas Saparis.

Parėjus prie Karinos Krysko nuotraukų, T. Saparis pastebėjo, kad ji labai skiriasi nuo N. Pareigytės. Anot jo, tai du visiškai skirtingų charakterių žmonės.

„Čia jau turime visiškai kitokį veidą. Ji kūrybininkė, menininkė, estetė. Šis žmogus labai jautrus kritikai, empatiškas, emocionalus, pastebi smulkmenas.

Jos labai moteriškos akys, o taip pat ji turi labai daug gudrumo savyje. Ji smalsi moteris su polinkiu į kūrybą“, – dalijosi jis.

Įdomu tai, kad, pasak specialisto, K. Krysko puikiai tiktų darbas grožio srityje arba savo pasiekimų siekimas per grožį. Anot jo, jeigu jos darbas apimtų grožio, estetikos kūrimą, K. Krysko šioje srityje galėtų suklestėti.

„Pagrindinis bruožas – didelė estetikos svarba, tad grožio, dizaino sritys jai puikios“, – pridėjo jis.

Grupės „69 danguje“ skilimas ir skandalai

„69 danguje“ buvo įkurta dar 2004-aisiais, prodiuserio Egmonto Bžesko. Jis buvo ir grupės idėjos autorius, logotipo ir pačios grupės stiliaus kūrybos vadovas.

Oficialiai grupės pavadinimas, koncertinė ir leidybinė veikla priklauso televizijos ir muzikinių projektų prodiuserinei įmonei „TV komanda“, kurios vienintelis savininkas ir steigėjas – E. Bžeskas.

Pirmąja grupės nare tuo metu tapo Karina Krysko, grupės lydere – Nijolė Pareigytė-Rukaitienė.

Galiausiai prie jų prisijungė Ingrida Martinkėnaitė, kuri buvo artima Karinos bičiulė, kartu su ja lankanti „Todes“ šokių pamokas. Trečiąja nare tapo Nijolė Pareigytė, buvusi kolektyvo „Tina Dance“ šokėja.

Dar 2005 grupė pirmą kartą pasirodė televizijos eteryje, laidos reklamoje. Grupės išpopuliarėjimui didelę įtaką darė ir skandalai. Vienas ir jų – E. Bžesko skyrybos su K. Krysko ir artima draugystė su N. Pareigyte.

Šios temos buvo plačiai aptarinėjamos pramoginėje žiniasklaidoje, grupės populiarumas staiga šovė į viršų, pasipylė ir įvairūs apdovanojimai.

Nepaisant aistringų dramų, grupės repertuaru, išskirtiniu įvaizdžiu, pasirodymais televizijoje ir toliau rūpinosi prodiuseris E. Bžeskas.

VŠĮ „TV Komanda“ kartu su muzikos prodiuseriais Gintaru Reklaičiu, Stainislavu Stavickiu-Stano, Arvydu Martinėnu-Vudžiu , Aleksandru Makejevu ir kitais dainų autoriais išleido ne vieną iki šiol populiarų hitą: „9 danguje“, „Gyvenu“, „Vasara atėjo ir prasidėjo“, „Velniškas greitis“, „16 metu“ (aut. G. Reklaitis), „Super mergaitės“ (aut. A. Makejevas), „Skrisim“, „Meilės simfonija“ (aut. S. Stavickis-Stano), „Kai pravirksta angelai“ (aut. A. Borisevičius) „Man reikia meilės“, „Aš prašau“ (A. Martinėnas – Vudis).

Grupė tapo viena populiariausių merginų grupių Lietuvoje.

Visgi ne tik sparčiai augo grupės populiarumas, greitai vystėsi ir grupės narių asmeniniai gyvenimai.

Netrukus viena grupės narių, I. Martinkėnaitė susilaukė vaikelio ir trumpam atsisveikino su scena.

2006-aisiais grupę „69 danguje“ papildė „YVA“ šokėja Goda Sabutytė-Alijeva. Netikėtas merginos perėjimas į grupę tapo viena labiausiai aptarinėjamų temų žiniasklaidoje.

2009 m. pristatyti vardiniai grupės „69 danguje“ kvepalai. Mintis sujungti kiekvienos iš merginų mėgstamiausias kvapų natas kilo prodiuseriui Egmontui Bžeskui. „

2010 m. grupės šokėja G. Sabutytė su tuometiniu sutuoktiniu, krepšininku Rolandu Alijevu susilaukė pirmosios atžalos, dukros Tėjos, o 2013 m. – sūnaus Amilio. Žinoma moteris tuo metu buvo pristabdžiusi veiklą scenoje.

2011 m. grupės atlikėja K. Krysko su tuometiniu sutuoktiniu šokėju Sauliumi Skambinu susilaukė sūnaus Majaus. Tą pačią dieną pora spėjo įteisinti savo santykius santuokų rūmuose.

Grupės merginoms pasinėrus į šeimyninius reikalus, koncertinė veikla sustojo. Šiuo laikotarpiu imta svarstyti apie grupės iširimą. Ir tik 2012 metais pranešta, kad „69 danguje“ kartu su prodiuseriu E. Bžesku po ilgo nesimatymo susitiko įrašų studijoje. Merginos įrašė dainą „Kai pravirksta angelai“, kurios autorius – A. Borisevičius.

2013 m. laikotarpį grupė vadina savo prisikėlimu.

2013 m. grupės atlikėja N. Pareigytė-Rukaitienė su vyru verslininku Rimvydu Rukaičiu susilaukė dukters Patricijos. Po gimdymo pirmąkart scenoje Nijolė pasirodė praėjus kiek mažiau nei pusmečiui.

2013 m. grupės prodiuseris E. Bžeskas su tuo metu esama žmona R.Bžeskiene susilaukė pirmosios dukters Amelijos. Tuomet ji 2014 m. emigravo Kanarų salas, po dvejų metų jie susilaukė antrosios dukrytės Elvijos. Vėliau pora išsiskyrė.

Praėjusiais metais grupė „69 danguje“ pristatė naują dainą ir vaizdo klipą „Aš prašau“, o 20-mečio proga Kauno „Žalgirio“ arenoje surengė koncertą „Velniškas greitis 20 metų“.

Koncerte pasirodė atlikėjos N. Pareigytė-Rukaitienė, K. Krysko bei šokėjos G. Sabutytė ir I. Martinkėnaitė. Koncertas, kurį arenoje stebėjo per 13 tūkst. žmonių, sulaukė didžiulės sėkmės.

Tiesa, praėjusiais metais pasirodė žinia, kad išsiskyrė grupės narės ir dabar Karina Krysko, Ingrida Martinkėnaitė ir Goda Alijeva – „Šeškės“.

Grįžo su trenksmu

Grupės „Šeškės“ narės Karina Krysko, Ingrida Martinkėnaitė ir Goda Alijeva grįžo su pirmąja daina po išsiskyrimo. Savo kūrinį jos pristatė TV3 Plus ir tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“ bei atskleidė, koks klausimas buvo dažniausiai girdimas, kai su grupe atsisveikino Nijolė Pareigytė-Rukaitienė.

Gerai nusiteikusios grupės „Šeškės“ narės ne tik pristatė naują kūrinį „Paleidom“.

Jos taip pat priminė apie rugpjūčio 23 dieną pasirodysiantį filmą „69 Išpažintis“.

Be to, atskleidė, kokį klausimą dažniausiai teko girdėti po to, kai su grupe atsisveikino Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, o likusios merginos pakeitė grupės pavadinimą iš „69 Danguje“ į „Šeškes“.

„Neigiamus dalykus norisi greičiau pamiršti“, – laidoje „Kažkas naujo“ sakė Ingrida Martinkėnaitė.

„Dažniausias klausimas gal buvo „kodėl išmetėt Nijolę?“ Nors visiškai buvo atvirkščiai, čia buvo jos sprendimas“, – pridūrė Karina Krysko.

„Žmonės neįsigilina į situaciją, labai mėgsta pavertinti, savo nuomonę pasakyti.

Gyvenimas teka sava vaga ir viską pastato į lentynas“, – apibendrino grupės narės.

Anot Godos Alijevos, svarbiausi dalykai yra kiti.

„Esmė yra muzika, mūsų dainos. Gyvenimas greta to ir mūsų santykiai būna visokie. Priimi ir eini toliau“, – šypsojosi Goda.

Ši situacija trijulę sustiprino, suvienijo ir, kaip neslėpė grupės narės, išties supurtė.

„Šioje situacijoje mes gyvename jau seniai. Dėl to nelabai norisi apie tai kalbėti, nes mums tai yra išgyventas, praeitas etapas.

Mes dvejus metus ruošėmės tam, viskas buvo suplanuota, padaryta. Neviešinome tik šių dalykų. Čia kaip šeimos santykai – neneši kiekvieno barnio į viešumą.

Bandai ilgai tai išsaugoti, kai yra svarbu. Bet neišsaugosi kartais“, – kalbėjo „Šeškės“.

Visą pokalbį galite išgirsti TV3 Plus ir tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“:

Merginų grupė „Šeškės“ savo gerbėjams pateikė staigmeną – rugpjūčio 13 dieną pristatė naujoją jų daina „Paleidom“ bei šios dainos vaizdo klipas.

„Paledom“ – labai simboliška daina, kurią mes ruošėme ne vieną mėnesį. Mūsų grupei visada buvo svarbu kokybė, todėl šio principo laikomės ir toliau. Prisipažinsiu, buvo nemažai ir pakeitimų. Tačiau galiausiai esame patenkintos galutiniu rezultatu, kurį, tikime, teigiamai įvertins ir klausytojai“, – apie kūrybinį procesą pasakojo grupės narė bei koncertų organizatorė Ingrida Martinkėnaitė.

Pasak Karinos Krysko, ilgą laiką jų grupė išvis neleido jokių naujų dainų, tačiau sėkmingas darbas su Gabrieliumi Vageliu davė puikų startą naujienoms. „Dainos išleidimas ir klipo jai filmavimas – labai įdomus procesas, kuriuo mes visos trys be galo mėgaujamės. O kai matome, kaip pozityviai mus priima klausytojai, kūrybai tai tampa dar didesniu inspiracijos šaltiniu“, – sakė Karina.

„Naujoji „Šeškių“ daina – tarsi priminimas, kad nereikia pasiduoti, kai kalba eina apie gyvenimo meilę ir jos paieškas“, – sakė merginos.

Grupės narė Karina Krysko sako, kad daina „Paleidom“ – puikus kūrinys vasaros pabaigai. „Ji skirta svajotojams, apibendrinanti šio laikotarpio nuotykius bei išgyvenimus bei primenanti, kad reikia eiti tik pirmyn, nesižvalgant į praeitį.

Šiandien pristatomas ir dainos „Paleidom“ vaizdo klipas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Mes norėjome labai ypatingo ir išskirtinio klipo, kuris nebūtų vien tik gražus fonas mūsų dainai. Norėjosi kad ir pats siužetas būtų įdomus bei įtraukiantis, o pabaiga – netikėta. Manau, mums tai puikiai pavyko padaryti“, – sakė Ingrida.

Galutiniu vaizdo klipo rezultatu džiaugiasi ir Karina bei prisipažįsta, kad kai kurie jame užfiksuoti vaizdai tapo tikru iššūkiu. „Kai vyko kūrybinis procesas, mes susirašėme veiklas, kurias norėsime užfiksuoti.

Pavyzdžiui, aš išbandžiau molio lipdymą, ko niekada nebuvau dariusi ir man labai patiko. O štai Ingridai teko įveikti aukščio baimę bei išmokti vairuoti motorolerį“, – juokėsi Karina.

Vaizdo klipe – ir garsus aktorius

Vaizdo klipe žiūrovai išvys ir garsų aktorių. „Norėjome tai išlaikyti paslaptyje, bet manome, kad labai daug kas apsidžiaugs ir pamatę šį talentingą aktorių. Džiaugiamės, kad mūsų bičiulis Giedrius Savickas net nedvejodamas sutiko nusifilmuoti klipe. Galbūt tai net ir didžiausius skeptikus paskatins pažiūrėti mūsų kūrinį“, – paslaptį atskleidė „Šeškės“.

Grupės narės dėkingos ir choreografui Šarūnui Kirdeikiui, kuris sukūrė choreografiją bei padėjo nugludinti šokio judesius. „Mums labai pasisekė, kad tuo metu, kai vyko visas kūrybinis procesas ir pasiruošimas klipo filmavimui, mūsų mylimas draugas kaip tik buvo Lietuvoje. Mes nedvejodamos pasinaudojome proga“, – pasakojo merginos.

„Nors filmavimo darbai truko tris dienas, tačiau iš tiesų tokį kiekį veiklų mes įveikėme kosminiu greičiu. Pamenu, prieš sceną Nemune buvo nemažai streso, nes prieš tai buvusių scenų filmavimas užsitęsė ir kai plaukiau vandens motociklu, mes tiesiog skaičiavome minutes iki saulėlydžio, nes jau buvo vėlus metas. Tačiau spėjome. Aišku, neapsieita be netikėtumų, kai vienas iš komandos narių išsimaudė su visa filmavimo technika Nemune“, – juokėsi Goda Alijeva.

Susidūrė su netikėtais iššūkiais

Likus dienai prieš filmavimo darbus, „Šeškės“ susidūrė su netikėtais iššūkiais, kai paskutinę minutę teko keisti ne tik filmavimo lokaciją, bet ir miestą. „Čia pasiteisino posakis, kad labai gerai yra turėti šimtą draugų, nes surasti paskutinę akimirką lokaciją filmavimui atrodė neįmanoma misija, tačiau pagalbos ranką ištiesė mūsų bičiuliai, restoranas „DIA“, kurie įsileido mus ir visą filmavimo komandą į privatiems renginiams skirtą erdvę“, – pasakojo „Šeškės“.

Su naująja daina „Paleidom“ grupė „Šeškės“ tarsi įprasmina savo naują kūrybinį etapą bei grandiozinių planų įgyvendinimo pradžią. Mat jau prasidėjo pasiruošimo turui per didžiausias šalies arenas, kuris numatytas gruodžio mėnesį, darbai. „Mūsų veikla nestovi vietoje. Visa vasara buvo labai darbinga, bet stengėmės rasti laiko ir poilsiui.

O artėjant rudeniui, kupinos energijos, visa širdimi ir galva neriame į naujus darbus ir kūrybinius procesus“, – džiaugėsi G. Alijeva. Godai antrina ir K. Krysko užsimindama, kad būsimam šou yra ne vienas grandiozinis sumanymas, kurį nekantrauja įgyvendinti.

Dainos „Paleidom“ muziką ir žodžius sukūrė Paulius Vaicekauskas bei Amelija Beleckaitė. Vaizdo klipo režisierius ir operatorius Aurimas Šidiškis, prodiuserė Veronika Tamulionytė, kostiumų stilistė Gabija Mikalauskaitė.