Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Karina Krysko netikėtai kreipėsi į gerbėjus iš katerio: „Jau visai netrukus“

2025-08-09 14:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 14:00

Nors pastarasis laikotarpis grupės „Šeškės“ narėms dėl teisinių ginčų nėra lengvas, trijulė vis vien su plačiausia šypsena džiugina gerbėjus. Visai neseniai Karina Krysko užsiminė apie planus surengti koncertą „Vasaros terasoje“.

Karina Krysko (nuotr. Instagram)

Nors pastarasis laikotarpis grupės „Šeškės“ narėms dėl teisinių ginčų nėra lengvas, trijulė vis vien su plačiausia šypsena džiugina gerbėjus. Visai neseniai Karina Krysko užsiminė apie planus surengti koncertą „Vasaros terasoje“.

REKLAMA
2

Tiesa, apie tai ji pranešė itin originaliai.

Koncerto metu lauks siurprizas

Socialiniame tinkle „Instagram“ dainininkė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ji užfiksuota prie katerio vairo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Save the date 25.08.28. Jau visai netrukus pasimatysime, pašoksime, padainuosime visiems gerai žinomas mūsų senas ir naujas dainas ir tokiu būdu su trenksmu uždarysime nuostabios vasaros sezoną! Bilietukai tirpsta, griebkite savo! Mylime jus ir laukiame savo koncerte! 

REKLAMA
REKLAMA

P.S.: koncerto metu jūsų lauks siurprizas – dar vienos naujos dainos premjera!“ – rašė ji.

Toks žaismingas ir gyvybingas kvietimas sudomino gerbėjus, o kai kurie vienas ir už originalią idėją pakviesti į koncertą.

„Gražus kvietimas“ , – komentavo vienas gerbėjas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų