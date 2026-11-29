Kalbant apie širdies sveikatą, dažniausiai akcentuojama subalansuota mityba, fizinis aktyvumas ir žalingų įpročių atsisakymas. Tačiau kardiologas F. Lo Monaco pabrėžia, kad ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, ką veikiame paskutinėmis dienos valandomis, rašo Mirror.
Anot jo, vakare organizmą veikiantys veiksniai gali turėti įtakos miego kokybei, atsistatymo procesams ir širdies apkrovai naktį.
Kaip rašo „The Mirror“, gydytojas išskyrė šešis dažnai pasitaikančius vakaro įpročius, kurių pats stengiasi vengti.
1. Stipraus antibakterinio burnos skalavimo skysčio naudojimas
Vienas netikėčiausių kardiologo įvardytų įpročių – stipraus antibakterinio burnos skalavimo skysčio naudojimas vakare.
Pasak gydytojo, burnoje esančios bakterijos atlieka svarbų vaidmenį palaikant kraujagyslių sveikatą.
„Burnoje esančios bakterijos padeda iš maisto gaunamas medžiagas paversti azoto oksidu, kuris palaiko kraujagyslių elastingumą ir leidžia joms prireikus atsipalaiduoti.
Tačiau kai kurie stiprūs burnos skalavimo skysčiai gali sunaikinti šias bakterijas, o dėl to gali padidėti kraujospūdis. Tai tikrai nėra tai, ko norėtumėte, kai organizmas turėtų ilsėtis ir atsigauti po dienos“, – aiškino kardiologas.
2. Ilgas naudojimasis telefonu prieš miegą
Dar vienas įprotis, kurio specialistas pataria vengti, – ilgas naudojimasis telefonu ar kitais elektroniniais prietaisais prieš miegą.
Didžiausią susirūpinimą, anot jo, kelia ekranų skleidžiama mėlyna šviesa, galinti slopinti melatonino gamybą.
„Ryški šviesa, kurioje gausu mėlynos spalvos, ypač kai ji vakare patenka į akis, gali slopinti melatonino gamybą. Melatoninas svarbus ne tik miegui – jis taip pat yra vienas iš stipriausių antioksidantų, saugančių kraujagysles.
Taigi mažesnis melatonino kiekis ilgainiui reiškia didesnį oksidacinį stresą arterijose“, – teigė gydytojas.
3. Intensyvios treniruotės vėlai vakare
Nors fizinis aktyvumas yra svarbus širdies sveikatai, kardiologas įspėja, kad intensyvios treniruotės prieš miegą ne visada yra geriausias pasirinkimas.
Ypač jis išskyrė statinius pratimus, kurių metu raumenys ilgą laiką išlaikomi įtempti. Tai gali būti lenta, sėdėjimo prie sienos pratimas ar kabėjimas ant skersinio.
„Jeigu jau ir taip turėjote įtemptą dieną, jūsų nervų sistema veikia padidinto aktyvumo režimu, o intensyvus fizinis krūvis vėlai vakare šią būseną tik palaiko.
Intensyviausiai treniruokitės pirmoje dienos pusėje, o vėlyvam vakarui rinkitės lengvesnius pratimus, kad padėtumėte savo širdžiai“, – patarė specialistas.
4. Raminamųjų maisto papildų vartojimas prieš miegą
Kardiologas taip pat ragina atsargiai vertinti prieš miegą vartojamus papildus, net jeigu jie reklamuojami kaip padedantys atsipalaiduoti.
Tarp pavyzdžių jis paminėjo žaliosios arbatos produktus ir L-teaniną – aminorūgštį, dažnai naudojamą maisto papilduose, skirtuose atsipalaidavimui.
Pasak F. Lo Monaco, priklausomai nuo dozės, vartojimo laiko ir individualių aplinkybių, tokios medžiagos gali veikti organizmo reakciją į stresą, miegą ir širdies ritmą.
Todėl gydytojas pataria nevertinti visų raminamųjų papildų kaip savaime nekenksmingų ir atsižvelgti į jų sudėtį bei vartojimo aplinkybes.
5. Ilgas kvėpavimo sulaikymas
Kvėpavimo pratimai dažnai rekomenduojami kaip būdas nusiraminti ir sumažinti stresą. Vis dėlto kardiologas įspėja, kad kai kurie jų gali būti netinkami žmonėms, turintiems širdies sveikatos problemų.
Ypač atsargiai, anot jo, reikėtų vertinti pratimus, kurių metu kvėpavimas sulaikomas ilgam arba tai daroma daug kartų iš eilės.
„Vertinu kvėpavimo pratimus, tačiau ilgas ar pasikartojantis kvėpavimo sulaikymas kai kuriems žmonėms gali sumažinti deguonies kiekį organizme ir papildomai apkrauti širdį“, – aiškino F. Lo Monaco.
6. Valgymas prieš pat miegą
Paskutinis kardiologo išskirtas įprotis – valgymas likus nedaug laiko iki miego.
Pasak jo, vėlyva vakarienė gali trukdyti organizmui pereiti į poilsio režimą, nes virškinimo procesams reikia papildomų organizmo išteklių.
„Jeigu valgote prieš pat miegą, organizmas yra priverstas didinti simpatinės nervų sistemos aktyvumą tuo metu, kai turėtų ilsėtis.
Paprasčiausiai nevalgydami tris valandas prieš miegą sumažinsite kraujagyslių endotelio patiriamą stresą ir pagerinsite kraujagyslių elastingumą. Tai reiškia mažesnį širdies deguonies poreikį ir veiksmingesnį organizmo atsistatymą naktį“, – teigė gydytojas.
Nors šie įpročiai gali atrodyti nereikšmingi, kardiologas ragina daugiau dėmesio skirti vakaro rutinai ir pasirūpinti, kad prieš miegą organizmas turėtų galimybę tinkamai atsipalaiduoti.
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