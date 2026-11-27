Mediciniškai ši būklė vadinama arterine hipertenzija. Ji išsivysto tuomet, kai kraujo spaudimas į kraujagyslių sieneles ilgą laiką išlieka didelis. Negydoma hipertenzija gali pažeisti kraujagysles ir padidinti rimtų sveikatos sutrikimų riziką, rašoma mirror.co.uk.
Nors aukštas kraujospūdis dažniausiai vystosi tyliai, kai kuriems žmonėms pasireiškia tam tikri signalai, kurių ignoruoti nereikėtų. Jungtinėje Karalystėje veikiančios „Kingsbridge Private Hospital“ specialistai įvardijo 10 požymių, kurie gali būti susiję su padidėjusiu kraujospūdžiu.
10 simptomų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį
1. Galvos skausmas rytais
Dažni galvos skausmai, ypač vos pabudus, gali būti susiję su padidėjusiu spaudimu galvos kraujagyslėse. Dėl to gali atsirasti įtampa ir diskomfortas.
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