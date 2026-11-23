Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vaikų kardiologė Simona Bereikienė paaiškino, kada dėl padidėjusio kraujospūdžio jau prireikia medikamentinio gydymo ir kodėl nereikėtų jo bijoti.
Kaip reikėtų matuoti kraujospūdį?
Aukštas kraujospūdis gali ilgą laiką nesukelti jokių akivaizdžių negalavimų. Dėl to žmogus gali net neįtarti turintis sveikatos problemų, o pirmieji padidėję rodmenys dažnai pastebimi tik apsilankius pas gydytoją.
Vis dėlto vieną kartą pasitaikęs didesnis kraujospūdžio rodmuo dar nereiškia, kad žmogui būtina pradėti gydymą vaistais. Pirmiausia svarbu įsitikinti, ar kraujospūdis iš tiesų yra nuolat padidėjęs.
„Vienintelis patikimas būdas – atsižvelgti į savijautą, pasimatuoti spaudimą arba pastebėti rodmenis profilaktinio patikrinimo metu. Jeigu matuojant kartotinai skaičiai išlieka aukšti, būtina kreiptis į šeimos gydytoją arba kardiologą“, – aiškino kardiologė S. Bereikienė.
Gydytoja rekomenduoja kraujospūdį matuoti namuose bent dvi savaites, du kartus per dieną – ryte ir vakare. Rodmenis reikėtų užsirašyti, kad apsilankius pas specialistą būtų galima įvertinti ne pavienius skaičius, o jų pokyčius per ilgesnį laiką.
Svarbu ir tai, kaip atliekamas matavimas. Norint gauti kuo tikslesnius rezultatus, reikėtų sėdėti atsirėmus į kėdės atlošą, nesukryžiuoti kojų, o ranką padėti ramiai ir ją laikyti atremtą.
Kada jau reikia vaistų?
Nustačius padidėjusį kraujospūdį, gydymas ne visais atvejais pradedamas iš karto. Sprendimas priklauso nuo kraujospūdžio dydžio, bendros paciento būklės ir tyrimų rezultatų.
Pasak S. Bereikienės, jeigu tyrimai parodo, kad dėl hipertenzijos jau atsirado kitų organų pažeidimų, medikamentinis gydymas skiriamas nedelsiant. Tarp tokių pakitimų gali būti širdies raumens sustorėjimas, kraujagyslių ar akių dugno pokyčiai.
„Jeigu antrinių pakenkimų nėra, iš pradžių taikoma gyvensenos korekcija ir fizinio aktyvumo didinimas. Tam skiriami 3–6 mėnesiai. Jeigu per šį laiką kraujospūdis išlieka nuolat padidėjęs, pradedamas medikamentinis gydymas“, – sakė gydytoja.
Vertinant gydymo veiksmingumą gali būti atliekamas paciento paros kraujospūdžio monitoravimas. Šis tyrimas leidžia stebėti, kaip kraujospūdis kinta skirtingu paros metu, ir tiksliau įvertinti, ar jis išlieka padidėjęs.
Ar pradėjus vartoti vaistus teks juos gerti visą gyvenimą?
Viena dažniausių priežasčių, kodėl žmonės vengia pradėti gydymą, yra įsitikinimas, kad organizmas ilgainiui pripras prie kraujospūdį mažinančių vaistų ir be jų žmogus nebegalės gyventi įprasto gyvenimo.
Tačiau gydytoja pabrėžia, kad šie preparatai priklausomybės nesukelia. Jų paskirtis – kontroliuoti kraujospūdį ir apsaugoti organizmą nuo ilgalaikės padidėjusio spaudimo žalos.
„Prie medikamentinio gydymo nepriprantama – vaistai nesukelia priklausomybės įprastine prasme. Ilgalaikis jų vartojimas reikalingas tam, kad lėtinė hipertenzija nežalotų kraujagyslių ir būtų palaikomas normalus kraujospūdis, net jeigu pacientas jaučiasi gerai“, – aiškino S. Bereikienė
Tai reiškia, kad normalūs kraujospūdžio rodmenys vartojant vaistus nebūtinai rodo, jog liga išnyko. Jie gali būti pasiekti būtent dėl paskirto gydymo, todėl savarankiškai nutraukti vaistų vartojimo nereikėtų.
Savavališkai nutraukti gydymo nereikėtų
Pradėjus vartoti kraujospūdį mažinančius vaistus, svarbu laikytis gydytojo nurodymų ir juos vartoti reguliariai. Net jeigu savijauta pagerėja, tai nėra priežastis savarankiškai mažinti dozę ar visai atsisakyti preparatų.
Gydymas paprastai pradedamas nuo vieno vaisto, parenkant tinkamą dozę. Vėliau, atsižvelgiant į paciento kraujospūdžio rodmenis ir savijautą, gydytojas sprendžia, ar gydymą reikia koreguoti.
„Pradedama nuo monoterapijos – vieno vaisto paskyrimo ir dozės pritaikymo. Svarbu vaistus vartoti reguliariai, net jei jaučiamasi gerai. Pagal galiojančią tvarką optimalus kraujospūdis turėtų būti pasiektas maždaug per pusę metų“, – teigė kardiologė.
Kaip ir kiti medikamentai, kraujospūdį mažinantys vaistai gali sukelti nepageidaujamų reakcijų. Viena jų – per daug sumažėjęs kraujospūdis, dėl kurio žmogus gali jausti silpnumą ar galvos svaigimą.
„Pradedama nuo vieno vaisto minimalios dozės. Dažniausias nepageidaujamas efektas – pernelyg sumažėjęs kraujospūdis, kuomet pasireiškia silpnumas ar galvos svaigimas. Tokiais atvejais koreguojama vaisto dozė arba parenkamas kitas vaistas iš kitos vaistų grupės“, – paaiškino S. Bereikienė.
Gydytoja taip pat atkreipia dėmesį, kad gydymo nereikėtų nutraukti susirgus peršalimo liga. Vis dėlto vartojant kitus preparatus, ypač vaistus nuo skausmo ar uždegimo, svarbu įvertinti galimas sąveikas ir pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
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