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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

1 daržovė padeda mažinti kraujospūdį: mokslininkai pateikė faktus

2026-11-08 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Padidėjęs kraujospūdis dažnai nesukelia jokių aiškių simptomų, todėl žmogus gali net nežinoti apie gresiančią riziką. Vis dėlto viena įprasta daržovė gali padėti palaikyti normalesnį kraujospūdį.

Padidėjęs kraujospūdis dažnai nesukelia jokių aiškių simptomų, todėl žmogus gali net nežinoti apie gresiančią riziką. Vis dėlto viena įprasta daržovė gali padėti palaikyti normalesnį kraujospūdį.

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Burokėliuose esančios natūralios medžiagos gali pagerinti kraujotaką ir turėti teigiamą poveikį širdies sveikatai. Tyrėjai jau kurį laiką nagrinėja, kaip šios daržovės gali padėti kontroliuoti kraujospūdį, rašoma express.co.uk.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraujospūdžio matavimas

Burokėliuose esančios medžiagos gali padėti kraujotakai

Didžiosios Britanijos širdies fondas (BHF) aiškina, kad burokėlių sultyse yra nitratų. Organizme jie virsta medžiagomis, kurios padeda kraujagyslėms atsipalaiduoti ir gali prisidėti prie kraujospūdžio mažėjimo.

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Vienoje 11 klinikinių tyrimų apžvalgoje, kurioje dalyvavo 349 žmonės, turintys padidėjusį kraujospūdį, nustatyta, kad burokėlių sulčių vartojimas buvo susijęs su vidutiniškai maždaug 5 mmHg sumažėjusiu sistoliniu kraujospūdžiu.

Sistolinis kraujospūdis yra viršutinis kraujospūdžio matavimo skaičius. Jis parodo spaudimą kraujagyslėse širdžiai susitraukiant.

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Vis dėlto tyrėjai nenustatė aiškaus poveikio diastoliniam kraujospūdžiui – apatiniam matavimo skaičiui.

Iš burokėlių spauskite ne tik sultis, bet ir dėkite į patiekalus

Burokėliai nėra vienintelė daržovė, kurioje yra nitratų. Jų taip pat randama špinatuose, salieruose ir lapiniuose kopūstuose.

Vaisiai ir daržovės aprūpina organizmą ir kaliu, kuris taip pat svarbus reguliuojant kraujospūdį.

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Jeigu burokėlių sultys neatrodo patrauklios, šią daržovę galima valgyti ir kitais būdais: kepti orkaitėje, dėti į salotas ar naudoti gaminant sriubas.

Valgant visą daržovę, o ne geriant jos sultis, gaunama ir skaidulų, kurių didžioji dalis prarandama spaudžiant sultis.

Burokėliai nepakeičia vaistų

Nors mitybos pokyčiai gali padėti kontroliuoti kraujospūdį, burokėliai neturėtų būti laikomi paskirtų vaistų alternatyva.

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Didžiosios Britanijos širdies fondas rekomenduoja rinktis įvairią mitybą, reguliariai judėti ir laikytis gydytojų nurodymų.

Žmonėms, vartojantiems vaistus nuo padidėjusio kraujospūdžio, prieš pradedant reguliariai gerti koncentruotas burokėlių sultis patariama pasitarti su šeimos gydytoju. Tai ypač svarbu tiems, kurie nerimauja dėl galimo pernelyg didelio kraujospūdžio sumažėjimo.

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