Justino Jaručio gerbėjams – džiugi žinia

Atlikėjai ilgai svajojo apie bendrą kūrybinį projektą ir pagaliau ši vizija tapo realybe. „Noras kartu išleisti dainą sklandė jau senokai. Vasaros pabaigoje sulaukus Aistės pasiūlymo prisijungti prie dainos – abejonių nekilo“, – teigia J. Jarutis.
Pasak jo, procesas buvo neįprastai spartus: „Iš esmės visas kūrybinis ir įrašymo etapas užtruko vos keletą dienų, nes turėjome ribotą laiką iki kol prodiuseris Gytis Valickas turėjo išvykti darbuotis svetur. Sakyčiau, viską atlikome per savaitę. Turime nuostabų rezultatą.“
Nauja daina – su žinute
Naująja daina duetas kviečia klausytojus pažvelgti į meilę ir gyvenimą kitu kampu – jausti ne tik emocijas, bet ir subtilius ženklus, kurie mus lydi kiekviename žingsnyje.
„Pasaulis mums šnabžda nuolat: rodo ženklus, dėlioja ir spalvina sapnus. Aplankius tikrai meilei, joje nerasi racionalumo, apskaičiavimų, išmąstymų, tiesiog viskas aplinkui po truputį pradeda rodyti, jog kažkas svarbaus negrįžtamai nutiko tavo gyvenime – tu sutikai labai ypatingą žmogų. Tai gali apversti gyvenimą aukštyn kojom, tačiau tai nebėra baisu, nes atsiradęs antplūdis antgamtiškos energijos leidžia pajusti, jog pagaliau visa dvasia eini koja kojon su pasauliu“, – sako AISTÈ
Kūrėjai atvirauja, kad juos abu vienija linksmas būdas, tad ir jų bendroje kūryboje nestinga švelnios ironijos – jie kviečia į sudėtingas gyvenimiškas situacijas pažvelgti nuotaikingai. Būtent naujos dainos vaizdo klipe šmaikščiai atskleidžiama, kaip meilė kartais gali išvesti mus iš proto, o visas pasakojimas primena romantišką trilerį su lengvu komedijos prieskoniu. „Norime parodyti, kad ne viskas yra rimta – norėjosi pasijuokti ir iš savęs, ir pralinksminti klausantį ir žiūrintį“, – atskleidžia Justinas Jarutis.
Jam antrina ir AISTÈ: „Esame kišenėje juokų neieškantys žmonės. Iškart buvo aišku, kad emocijos liesis laisvai ir bent du žmonės klipe gaus į nosį (juokiasi). Klipas yra įkvėptas tikrų įvykių. Jis iškelia klausimą žiūrovui: „O kas jeigu žmogus, kuriam tai jauti… jaučia tą patį?” Šis vaizdo klipas – tai kelionė per meilės beprotybę, kur likimas ir apsėdimas susilieja į vieną.“
„Visi ženklai“ – tai jausmingas ir nuotaikingas dueto kūrinys, kuris atskleidžia meilės bei gyvenimo subtilybes. Justinas Jarutis ir AISTÈ kviečia klausytojus patiems pasinerti į šią emocijų kelionę.
