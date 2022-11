Juozas Statkevičius atsakė, ar šiemet išvysime jo naujausią kolekciją: „Be kaltės tapau tautos priešu“

Vieną jų uždavė modelis Aistė Regina Klivečkaitė, ne kartą žingsniavusi mados kūrėjo kolekcijų pristatymuose.

Moteris laidos svečio paklausė, ar šiemet jis pristatys mados kolekciją.

„Mieloji Reginute, kadangi be kaltės tapau tautos priešu... Sugalvojau taip – aš turiu didžiulį pakvietimą į Čikagą, todėl, kad aš negalėjau nuvažiuoti per koroną. Per koroną padariau dvi kolekcijas, kur buvo visi užsidarę ir sėdėjo – aš irgi užsidaręs sėdėjau ir dariau.

Šiemet, aš galvoju, nedarysiu – tiesiog, žinai, liko žurnalas be redaktoriaus. Kas nusiskriaudė? Visi skaitytojai.

Milijonas žmonių manęs klausia, ar bus kolekcija. Aš sakau: ne, nebus. Gal ji bus Milane, o gal bus Paryžiuj – o gal aš dabar darysiu Ameriką ir taip toliau.

Galvoju, kodėl aš turiu viską daryti pagal planą ir taip toliau? Aš galiu vieną kartą sustoti iš tos rutinos – kai pradedi traukiniu pastoviai važiuoti, tu užmiegi.

Tas spyris į užpakalį visai be kaltės mane pakėlė į visai kitus dalykus, į kitą skrydį. Aš galbūt padarysiu vėl Paryžiuj – tik to nieks nežino“, – laidoje „Suokalbis“ sakė J. Statkevičius.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šaršalas internete kilo dėl mados kūrėjo įrašo socialiniame tinkle „Instagram“, kai J. Statkevičius pirmosiomis karo Ukrainoje dienomis pasidalijo archyviniu kadru.

Nuotrauką, kurioje Juozas pozuoja namų Palangoje terasoje, vyras pažymėjo grotažymėmis „Happy day, happy, relax, no TV propoganda, no panic, relax, best to dream (laiminga diena, laimė, atsipalaidavimas, jokios propagandos per televiziją, jokios panikos, atsipalaidavimas, svajonės, liet.)“.

Internete kilo arši diskusija, neva, J. Statkevičius nepalaiko karo krečiamos Ukrainos, užkliuvo ir kitos pozityvios grotažymės, kurios visuomenei jautriu laikotarpiu galėjo sukelti dviprasmiškų minčių.

Komentuodamas šią konkrečią situaciją M. Čižausko laidoje, Juozas teigė, kad naudodamas žymę apie TV propagandą turėjo mintyje koronavirusą.