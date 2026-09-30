Juozą Oleką sukrėtė netektis: „Šiandien išgirdau liūdną žinią...“

Jautrų įrašą J. Olekas paviešino socialiniame tinkle.
Prakalbo apie netektį
„Šiandien išgirdau liūdną žinią – mirė Tomas Petreikis, vienas iš žinomiausių Lietuvos pramoginių šokių pradininkų ir mokytojų.
Su žmona daugelį metų šokome pramoginius šokius, lankėme ir Tomo Petreikio šokių studiją.
Prisimenu jį kaip žmogų, kuris mokėjo suburti kitus ir savo energija uždegti ne tik šokiui, bet ir platesnei bendrystei. Jo studijoje mokėmės šokti, daug bendravome, juokėmės – ten būdavo tiesiog labai gera būti.
Nuoširdžiai užjaučiu Tomo šeimą, artimuosius ir visus, kuriems jis buvo mokytojas bei draugas. Šiltai jį prisiminsime“, – jautriai rašė socialiniame tinkle.
Primename, kad be galo skaudi žinia rugsėjo 29 d. palietė visą Lietuvos šokių bendruomenę. Pranešama apie pramoginių šokių pradininko, garsaus choreografo Tomo Petreikio netektį.
Pirmasis informacija apie netektį dalijosi naujienų portalas delfi.lt, kuris pranešė, liūdną žinią socialiniuose tinkluose paskelbė šokėjo dukra Toma.
Tomo Petreikio biografija
Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje pranešama, kad T. Petreikis 1961 baigęs Kauno politechnikos institutą dirbo F. Dzierżińskio staklių gamykloje Kaune, 1968–78 vyriausiasis konstruktorius. Su kitais sukūrė ir įdiegė ypatingo tikslumo koordinatinių ištekinimo staklių grupę (LSSR valstybinė premija 1971).
Už itin tikslių koordinatinių apdirbimo įrenginių komplekso sukūrimą ir įdiegimą pelnė SSRS valstybinę premiją (su kitais, 1975). 1978–86 konstravimo biuro prie Dinamo eksperimentinių sporto gaminių fabriko Kaune viršininkas (su kitais sukūrė ir pagamino 25 automatizuotus įrenginius). 1986–90 Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos vyriausiasis konstruktorius. Daugiau kaip 30 išradimų (iki 1990).
1963–73 Kauno profsąjungų kultūros rūmų pramoginių šokių ansamblio (vėliau Sūkurys) vadovas ir treneris (parengė pirmąsias Lietuvoje tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp jų – J. Norvaišienę ir Č. Norvaišą). 1966–95 tarptautinių šokių konkursų teisėjas. Lietuvos dainų šventės Šokių dienos vyriausiasis baletmeisteris (1970, 1980), baletmeisteris (1975).
1990 Vilniuje įkūrė Tomo Petreikio šokių studiją. Choreografijos mokytojas ekspertas (1995). 1991–93 Lietuvos sportinių šokių federacijos prezidentas, 1993–2005 Lietuvos sportinių šokių profesionalų sąjungos viceprezidentas. 1995 jam suteikta Didžiosios Britanijos šokių mokytojų profesionalų sąjungos garbės nario (Fellow) kategorija.
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