TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Jotvingių premija skirta Giedrei Kazlauskaitei, Jaunojo jotvingio – Dovydui Grajauskui

2025-09-23 15:13 / šaltinis: BNS
2025-09-23 15:13

Šiemet Jotvingių premija skirta poetei Giedrei Kazlauskaitei, o Jaunojo jotvingio premija įvertintas poetas Dovydas Grajauskas.

Jotvingių premija skirta Giedrei Kazlauskaitei, Jaunojo jotvingio – Dovydui Grajauskui (nuotr. Organizatorių)

Šiemet Jotvingių premija skirta poetei Giedrei Kazlauskaitei, o Jaunojo jotvingio premija įvertintas poetas Dovydas Grajauskas.

0

Kaip antradienį pranešė Kultūros ministerija, G. Kazlauskaitė apdovanota už daugiasluoksnį laiką eilėraščio erdvėje, analitinį asmeninių ir universalių patirčių liudijimą, už kasdienybės stebuklus veikiant metaforos galiai ir atvertis nūdienos pasaulio dramų akivaizdoje poezijos knygoje „Marialė“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu D. Grajauskas pagerbtas už naujus sąskambius – žaismingą griovimą ir kitoniškas sakinių formas, už gyvą socialinį pulsą, atminties įprasminimą ir prasmės ilgesį poezijos knygoje „Debreceno gatvės bliuzas“.

Laureatai bus apdovanoti spalio 4 dieną Druskininkuose, baigiamajame 36-ojo tarptautinio literatūros festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ vakare.

Kultūros ministro Šarūno Biručio teigimu, Jotvingių premija – daugiau nei vienkartinis apdovanojimas.

„Tai ir tradicijos tąsa, ir svarbus ženklas, kad mes kaip visuomenė vertiname poetinį žodį, branginame savo kūrėjus ir jaučiame geros poezijos poreikį“, – pranešime cituojamas ministras.

„Šalia brandaus, pripažinto talento įvertinimo Jaunojo jotvingio premija atveria duris ateities balsams, patvirtindama, kad lietuviška poezija yra gyva ir nuolat atsinaujinanti“, – sako jis.

Jotvingių premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą, Jaunojo jotvingio premija – už geriausią jauno autoriaus (iki 35 metų amžiaus) originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus.

Pagrindinį festivalio prizą – Jotvingių premiją – 1985 metais įsteigė Sigitas Geda. Tais metais jo įsteigtą premiją gavo poetas Kornelijus Platelis už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“.

Prasidėjus „Poetiniams Druskininkų rudenims“ 1990 metais, S. Geda sutiko premiją susieti su festivaliu.

Šiemet bus įteikiama jau 41-oji Jotvingių premija ir 28-oji Jaunojo jotvingio premija. 

Pernai Jotvingių premiją pelnė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą „Visata atsisėda netinkamoje vietoje“, Jaunojo jotvingio buvo įteikta Simonui Bernotui už knygą „Pasakų parkas“.

